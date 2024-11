Am Montagabend sorgte der Stahlkonzern Salzgitter für Aufsehen. Der zweitgrößte Anteilseigner GP Günter Papenburg AG erwäge zusammen mit TSR Recycling GmbH & Co. KG eine Übernahmeofferte, hieß es. Am Dienstag legt die Aktie mehr als 30 Prozent zu - auch die Beteiligung Aurubis und der Wettbewerber Thyssenkrupp ziehen an.Die Höhe des möglichen Angebots ist zwar noch unbekannt. Zudem soll dieses unter der Bedingung stehen, dass das Konsortium um GP Günter Papenburg - der Großaktionär hält bereits ...

