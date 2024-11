Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Personalie

Angela Petruzzi als neues Mitglied des Verwaltungsrats der Glarner Kantonalbank vorgeschlagen



Glarus, 6. November 2024 - Der Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank (GLKB) beantragt der ordentlichen Generalversammlung 2025 die Wahl von Angela Petruzzi als neues Verwaltungsratsmitglied. Sie wird den ausscheidenden Verwaltungsrat Benjamin Mühlemann ersetzen. Der Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank schlägt der ordentlichen Generalversammlung vom 25. April 2025 die Wahl von Angela Petruzzi als neues Verwaltungsratsmitglied vor. Angela Petruzzi ist Inhaberin und Geschäftsführerin der Petruzzi GmbH wie auch der Erich Fischli & Partner KLG in Näfels. Sie verantwortet dabei unter anderem Abschluss-, Steuer-, und Unternehmensberatungen, die Wirtschaftsprüfung im KMU-Bereich sowie die Begleitung von Umstrukturierungen. Zudem ist sie stellvertretende Bereichsleiterin Finanzen beim ESAF 2025 Glarnerland+. Zuvor war sie langjährige Mandatsleiterin Wirtschaftsprüfung bei der BDO AG in Lachen und Glarus - wobei sie ab 2018 auch als stellvertretende Direktorin fungierte.

Angela Petruzzi hat im Jahr 2009 das Bachelorstudium in Betriebsökonomie mit Vertiefung in Accounting & Finance abgeschlossen. Im Anschluss an ihr Studium hat sie die Ausbildung zur Dipl. Wirtschaftsprüferin gestartet und vier Jahre später erfolgreich abgeschlossen. Als neue Verwaltungsrätin wird sie auf Benjamin Mühlemann folgen, welcher per ordentlicher Generalversammlung 2025 aus dem Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank ausscheiden wird. Benjamin Mühlemann hatte in den Jahren 2021 bis 2024 als Vertretung des Regierungsrats Einsitz im Verwaltungsrat der GLKB. Aufgrund des unerwarteten Hinschieds des ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten Martin Leutenegger Anfang dieses Jahres, hat Benjamin Mühlemann sich bereit erklärt, sich als unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats für eine Übergangsphase von einem Jahr noch bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2025 zur Verfügung zu stellen. Der Verwaltungsrat der Glarner Kantonalbank bedankt sich bei Benjamin Mühlemann herzlich für sein grosses Engagement und die wertvolle Mitarbeit in den vergangenen Jahren.



