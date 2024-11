The following instruments on XETRA do have their first trading 06.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.11.2024Aktien1 CA2524423068 Diagnos Inc.2 FR001400SP13 Dolfines S.A.3 CA39868L1022 Grit Metals Corp.4 CA6513462078 Newfoundland Discovery Corp.Anleihen/ETF1 FR001400TWB1 BPCE SFH2 US85917PAA57 STERIS Irish FinCo Unlimited Co.3 US85917PAB31 STERIS Irish FinCo Unlimited Co.4 FR0128690726 Frankreich, Republik5 DE000A383RA4 Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH6 US571748BZ47 Marsh & McLennan Cos. Inc.7 DE000NLB47S6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 DE000NLB47R8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-9 DE000NLB47Q0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-10 DE000NLB47P2 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-11 DE000NLB47N7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-12 DE000NLB47M9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-13 DE000HEL0A73 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HEL0AY2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HEL0AU0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HEL0AT2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HEL0AS4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000HEL0AR6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HEL0AM7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HEL0AQ8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HEL0AP0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 IE000N6I8IU2 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (acc)23 IE000U9J8HX9 JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)24 IE0000EAPBT6 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (acc)25 IE000U5MJOZ6 JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)