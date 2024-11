Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Sensirions System zur Erkennung von Kältemittelleckagen wurde offiziell von UL Solutions anerkannt



06.11.2024 / 08:00 CET/CEST





Medienmitteilung 06.11.2024, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Sensirions System zur Erkennung von Kältemittelleckagen wurde offiziell von UL Solutions anerkannt

Sensirion verkündet stolz die Anerkennung seines Kältemittelleckagen-Systems SGD43S-M3-Sx von UL Solutions (UL60355-2-40). Dies unterstreicht Sensirions Engagement, die Sicherheitsstandards in der HVACR-Industrie zu verbessern und Herstellern benutzerfreundliche «UL Recognized» Komponenten bereitzustellen, die den sich wandelnden regulatorischen Anforderungen für Kältemittel entsprechen.

Stäfa, Schweiz - SGD43S-M3-Sx ist ein vollständiges System, das Kältemittelleckagen erkennt und eine schnelle und effektive Leckerkennung gewährleistet. Dies macht es zu einer unverzichtbaren Komponente für Wohn- und für Gewerbe-HVACR-Anlagen. Es basiert auf dem Prinzip der thermischen Leitfähigkeit und bietet optimalen Schutz vor Verunreinigungen, indem es auf optische, chemische und vibrierende Sensorbauteile verzichtet. So werden deren Drift- und Degradationsprobleme beseitigt. SGD43S-M3-Sx verfügt über einen Dual-Trockenkontakt-Relaisausgang, mit dem ein Signalrelais aktiviert werden kann. Dadurch wird ein Gebläse gestartet, die Last abgeschaltet oder eine Steuerplatine alarmiert. Die Status-LED liefert zudem schnelle visuelle Rückmeldungen und ermöglicht so eine einfache Integration sowie eine benutzerfreundliche Installation.

SGD43S-M3-S5 verfügt über eine Dual-Kalibrierung in einem einzigen Gerät, um Lecks von R-454B und R-32 in HVAC-Anlagen zu überwachen. SGD43S-M3-S7 hat eine Dreifachkalibrierung in einem einzigen Gerät, um Lecks von R-454A, R-454C und R-455A - hauptsächlich in Kälteanwendungen - zu überwachen. Die SGD43S-M3-Sx Serie ist für langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt und arbeitet über 15 Jahre wartungsfrei, dank einer werkseitigen Lebensdauerkalibrierung. Ausserdem ist kein Nullabgleich notwendig.

«HVACR-Anlagen müssen Sicherheit gewährleisten, indem sie die Industriestandards einhalten. Die Einführung der SNAP Rule 25 und der Umstieg auf A2L Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial stellen Hersteller vor neue Herausforderungen. Der Einsatz von «UL Recognized» Komponenten, wie unserem SGD43S-M3-Sx, unterstützt Hersteller dabei, die Produktkonformität zu vereinfachen und den Markteintritt zu beschleunigen», sagt Alvaro Charlet, Produktmanager für Refrigerant Leakage Sensors bei Sensirion.





Kontaktieren Sie uns, um mehr über den SGD43S-M3-Sx und dessen Vorteile für Ihre HVACR-Anlagen zu erfahren: info@sensirion.com





Über Sensirion - Experts for smart sensor solutions Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik, HLK und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: SGD43S-M3-Sx





