Der Aktienkurs von Wolters Kluwer NV verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg. Am 6. November 2024 notierte die Aktie bei 163,80 Euro, was einem Zuwachs von 2,62% gegenüber dem Vortag entspricht. Diese positive Entwicklung reiht sich in einen längerfristigen Trend ein: Im Jahresvergleich konnte der Wert des Papiers um beachtliche 41,98% zulegen. Die Marktkapitalisierung des niederländischen Informationsdienstleisters beläuft sich derzeit auf 37,5 Milliarden Euro.

Finanzkennzahlen im Fokus

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 prognostiziert Wolters Kluwer eine Dividende von 2,19 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,48% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird für 2024 mit 31,72 angegeben, während das aktuelle KGV bei etwa 38,80 liegt. Diese Kennzahlen deuten auf eine solide finanzielle Position des Unternehmens hin, obwohl das relativ hohe KGV [...]

