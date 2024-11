Am Mittwoch hat Puma seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht und bestätigte die Jahresprognose. Am Markt kamen die Zahlen durchwachsen an. Die Aktie muss am Vormittag Federn lassen.Der Gesamtumsatz lag bei 2,3 Milliarden Euro, was einen minimalen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Trotz eines währungsbereinigten Umsatzwachstums von fünf Prozent entwickelt sich das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...