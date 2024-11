Die "rote Welle" treibt die Aktienmärkte weiter an. Der DAX zeigt ein zweigeteiltes Bild. Auf der Verlierer-Seite stehen "Zoll-Titel" - die Automobil-Industrie, Zalando und Adidas. Porsche führt die Verliererliste an. Der Premium-Hersteller hat kein Werk in den USA, anders als BMW und Mercedes, ist damit für Importzölle besonders empfänglich. Wir ordnen das Marktgeschen für unsere Abonnenten ein - diesmal auch hier frei verfügbar: Alles zur Wahl in den USA gibt's im Audio von Danielvor wenigen ...

