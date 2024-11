FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach teils starken Kursschwankungen haben die Aktien europäischer Rüstungsunternehmen am Mittwoch mit Kursgewinnen auf den Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen reagiert. Am deutschen Aktienmarkt stiegen Rheinmetall um 2,4 Prozent und Hensoldt um 3,3 Prozent. Im SDax blieben Renk mit plus 0,9 Prozent etwas zurück.

Hensoldt-Aktien profitierten laut Händlern auch von einem starken Auftragseingang des Herstellers von Sensortechnologie im dritten Quartal. Dieser habe mit 1,856 Milliarden Euro die Konsensschätzung von 1,6 Milliarden Euro um ein Sechstel übertroffen. Die Hensoldt-Aktie könnte nun mit dem Kurssprung charttechnisch den Ausbruch aus einem seit April andauernden Abwärtstrend schaffen. In der Spitze hatte ihr Kurs neun Prozent gewonnen, im Tief aber auch mit 0,8 Prozent im Minus gelegen.

Unter einem US-Präsidenten Donald Trump dürfte der Druck der USA auf die Nato-Staaten zur Erhöhung ihrer Rüstungsausgaben stärker sein als unter einer Präsidentin Kamala Harris, hatte die US-Bank Jefferies in einem Branchenszenario kurz vor der Wahl prognostiziert. Dies sei hinsichtlich der Verteidigungspolitik der beiden Kandidaten der wesentliche Unterschied, schrieb Analystin Sheila Jahyaoglu.

Das könnte der Grund dafür sein, dass Rüstungstitel auch an den anderen europäischen Börsen gefragt waren. In Mailand verteuerten sich die Papiere des Rüstungskonzerns Leonardo um 3,5 Prozent. In London stiegen die Anteile von BAE Systems um 4,4 Prozent und in Paris legten die Kurse der Rüstungshersteller Thales um 2 Prozent und Safran um 2,6 Prozent zu./bek/tih/stk

GB0002634946, FR0000121329, IT0003856405, DE0007030009, FR0000073272, DE000HAG0005, DE000RENK730