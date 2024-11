Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) stellt mit der neuen Stretchable Printed Circuit (SPC)-Technologie eine bedeutende Entwicklung in der Leiterplattentechnik vor. Muratas elastische Platine SPC ist die nächste Stufe in der Substratentwicklung und bietet sowohl Flexibilität als auch die Fähigkeit, sich zu dehnen und zu verformen und dabei die volle Funktionalität zu erhalten. Die Technologie eignet sich perfekt für die Entwicklung fortschrittlicher medizinischer Produkte, wie tragbare therapeutische Geräte und Instrumente zur Überwachung der Vitalfunktionen, die eine bessere Genauigkeit, Haltbarkeit und einen höheren Patientenkomfort bieten als herkömmliche Geräte.

In den letzten Jahren hat im medizinischen Bereich die Bedeutung anspruchsvoller Tests, die in Krankenhäusern durchgeführt werden, und biometrischer Daten, die kontinuierlich im täglichen Leben gesammelt werden, zugenommen, um genauere Diagnosen zu stellen. Die tägliche Überwachung von Vitalparametern ist wichtig, um Erkrankungen vorzubeugen, die mit dem Lebensstil zusammenhängen. Daher sind tragbare medizinische Geräte inzwischen allgegenwärtig. Die vorhandenen Geräte sind jedoch oft zu unflexibel für viele Anwendungen, was zu Problemen wie Unbequemlichkeit beim Patienten, schlechtem Oberflächenkontakt oder instabiler Datenerfassung führt. Muratas SPC zeichnet sich durch inhärente Flexibilität, Dehnbarkeit und Anpassungsfähigkeit aus und unterstützt Multi-Sensor-Funktionen, um den unterschiedlichen Anforderungen der Anwender gerecht zu werden. Das Material ist unglaublich weich und hautfreundlich, was es ideal für medizinische und Wellness-Geräte wie EEG (Elektroenzephalogramm), EMG (Elektromyogramm) und EKG (Elektrokardiogramm) macht. Durch seine Dehnbarkeit kann ein einziges Gerät an verschiedene Körperbereiche und Patienten unterschiedlicher Größe angepasst werden. Auch Anwendungen zur kontinuierlichen Überwachung oder die Erfassung von bisher schwierigen Bereichen wie Ellbogen oder Kniegelenken sind so leichter möglich.

SPC ist mit modernsten Funktionen ausgestattet, darunter das Drucken dehnbarer Elektroden, die den ANSI/AAMI EC12-Normen entsprechen. Das Produkt ebnet so den Weg für medizinische Geräte der nächsten Generation. Durch die innovative Montage von Teleskopkomponenten und die hybride Verbindungstechnologie zwischen Substraten wird eine nahtlose Integration und optimale Leistung erreicht. Die einzigartige Abschirmungsschicht blockiert elektromagnetisches Rauschen und bietet so einen zuverlässigen Schutz für den Signalpfad. Darüber hinaus zeichnet sich die Substratkonstruktion durch eine hohe Zuverlässigkeit aus: Sie ist feuchtigkeitsbeständig und hält hohen Spannungen über einen langen Zeitraum stand, während sie gleichzeitig mehr Flexibilität bei der Montage der Komponenten bietet und Entwicklern mehr Spielraum für Innovationen lässt.

Die elastische Platine von Murata kann mit Hilfe der umfangreichen Ressourcen von Murata auf individuelle Kundenspezifikationen zugeschnitten werden, um eine kooperative Produktentwicklung zu ermöglichen. Produktdesigner können auf diese Weise ihre Designs optimieren. Darüber hinaus kann Murata die Entwicklung durch die Durchführung von Tests unter verschiedenen Bedingungen und die Behebung von Fehlermodi durch die Identifizierung ihrer Ursachen unterstützen. Je nach den erforderlichen Spezifikationen können Filter, Verstärker und mehrere Sensoren auf einer einzigen Platte montiert werden, was eine genaue Datenerfassung und Messung mehrerer Elemente ermöglicht. Mit dieser Lösung führt Murata kundenspezifisches Design, Prototyping und Verifizierung sowie die Massenproduktion auf der Grundlage der erforderlichen Spezifikationen durch.

Weitere Informationen oder Muster der SPC-Lösungen von Murata erhalten Sie über Ihre lokale Murata-Vertretung oder über das Kontaktformular. Zur Produktwebseite geht es hier.

