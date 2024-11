Wenn Sie den Monsterdeal haben möchten, dann müssen Sie auf den Link klicken (Werbung): https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc - typ=r&amc=performance.smartbrokerplus.503409.540286.CRTjoxR6c5G Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Qualcomm | ARM | Rheinmetall - ändert die US-Notenbank ihren Kurs - - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung Interview mit Nicolai Tietze zur allgemeinen Stimmung am Markt DAX - Erholung ist angesagt Tops & Flops - Autowerte erholen sich ARM - Zahlen kommen nicht gut an Qualcomm - überzeugendes Quartal AppLovin - der unglaubliche Lauf der Aktie geht weiter E.L.F. Beauty - die Überraschung nach US-Börsenschluss AMC - die Blockbuster-Filme fehlen MercadoLibre - Erwartungen verfehlt Adyen - 20 Prozent Umsatzwachstum sind zu wenig Termine - Block und Affirm melden Zahlen Rheinmetall - starke Zahlen Heidelberg Materials - Aktie nach Zahlen deutlich im Plus Qiagen - Aktie kommt wieder in Schwung RWE - ungebetener Besuch von Elliott - Suess Microtec - Zahlen brigen keine Wende im Kurs Musterdepot - Kontron - Zertifikat zieht endlich ins Plus Zuschauerfragen