Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA72750P6003 PlantX Life Inc. 07.11.2024 CA4779161005 PlantX Life Inc. 08.11.2024 Tausch 1:1

CA35728V2075 Hayasa Metals Inc. 07.11.2024 CA4206341071 Hayasa Metals Inc. 08.11.2024 Tausch 1:1

CA9838792062 Xander Resources Inc. 07.11.2024 CA9838793052 Xander Resources Inc. 08.11.2024 Tausch 10:1

CA66980V1067 Nova Mentis Life Science Corp. 07.11.2024 CA76134J1075 Nova Mentis Life Science Corp. 08.11.2024 Tausch 5:1

© 2024 Xetra Newsboard