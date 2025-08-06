Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 07.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Große CEO-Enthüllung: Analysten sehen +56% Potenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3EE4R | ISIN: CA88908E1079 | Ticker-Symbol: Q0C
München
06.08.25 | 08:00
0,019 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Software
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TOGGLE3D.AI INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TOGGLE3D.AI INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,0090,03810:25
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
JIVA TECHNOLOGIES
JIVA TECHNOLOGIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
JIVA TECHNOLOGIES INC0,0210,00 %
JUSTERA HEALTH LTD--
TOGGLE3D.AI INC0,0190,00 %
UNIDOC HEALTH CORP0,137-4,72 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.