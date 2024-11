DJ Stellantis will 1.100 Stellen in Jeep-Werk abbauen

DOW JONES--Der Jeep-Hersteller Stellantis will 1.100 Arbeitsplätze in einem US-Werk abbauen, um die hohen Lagerbestände zu reduzieren. Der Automobilhersteller werde die Produktion in einem Werk seines Montagekomplexes in Toledo, Ohio, senken, teilte der Autohersteller mit. Das Werk, in dem Jeep-Fahrzeuge hergestellt werden, wird von einem Zwei-Schicht-Betrieb auf einen Ein-Schicht-Betrieb umgestellt.

Der Konzern erklärte, der Stellenabbau werde es seinen US-Betrieben ermöglichen, einen starken Start ins Jahr 2025 zu gewährleisten, indem die Produktion an die Verkaufszahlen angepasst werde. Die Kürzungen würden am 5. Januar wirksam.

Im Spätsommer kündigte das Unternehmen Pläne zur Entlassung von rund 2.450 Fabrikarbeitern in Michigan an, nachdem es beschlossen hatte, die Produktion eines Ram-Modells einzustellen.

Stellantis hat mit hohen Lagerbeständen in den USA zu kämpfen, nachdem das Unternehmen es versäumt hatte, sich an einen nachpandemischen Markt anzupassen.

