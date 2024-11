The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.11.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.11.2024



ISIN Name

CA66980V1067 NOVA MENTIS LI. SC. CORP.

CA72750P6003 PLANTX LIFE INC. O.N.

CA35728V2075 FREMONT GOLD LTD

CA9838792062 XANDER RES INC

NO0010894603 VOLUE ASA NK -,40

USU1852LAP23 CLEVELD-CLI.24/32 REGS 2

© 2024 Xetra Newsboard