Neue Funktionen runden die umfassende Audience-Insights-Lösung von Brightcove ab und helfen Marketingfachleuten, die Ergebnisse ihrer Videoinvestitionen und deren Auswirkungen auf ihre Kundendialogstrategie besser zu verstehen

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit vertrauenswürdigste Unternehmen für Streaming-Technologie, gab heute die Einführung von Marketing Insights, einem neuen Angebot innerhalb der Video-Insights- und Analyseplattform des Unternehmens, bekannt. Marketing Insights bietet erweiterte Einblicke und zuverlässige Messdaten für Videokampagnen, sodass Marketingfachleute ihre Content-Marketing-Strategien optimieren können, indem sie die geschäftlichen Auswirkungen von Videoinhalten direkt messen.

"Videos sind nach wie vor eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten, um Zielgruppen anzusprechen, doch die Messung ihrer Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse war lange Zeit eine Herausforderung. Mit der Einführung unseres neuen Marketing-Insights-Angebots ermöglichen wir es Marketingfachleuten, einen tieferen Einblick in die Leistung ihrer Videokampagnen und ihrer umfassenderen Marketingstrategien zu erhalten", sagte Kathy Klingler, Chief Marketing Officer bei Brightcove. "Als datengetriebene Marketingfachfrau bin ich begeistert, wie diese neuen Funktionen Marken dabei helfen werden, die Zusammenhänge zwischen der Kampagnenleistung und dem tatsächlichen Geschäftswert zu erkennen. Diese Lösung ist ein Meilenstein für alle Marketingfachleute, die eine messbare Wirkung erzielen möchten."

Marketing Insights ermöglicht es Marketingfachleuten, Daten vom eingehenden Traffic bis hin zu ihren Videos zu verfolgen, die Herkunft der Zuschauer über UTM-Parameter zu erfassen und zu analysieren, welche Kampagnen die Videoaufrufe und die Konversion fördern. Die Lösung bietet detaillierte Einblicke in die Effektivität von Videoinhalten und das Engagement der Zuschauer, die Wiedergabezeit und die Quellen, die qualifizierte Zielgruppen ansprechen.

Brightcove verfügt über eines der umfangreichsten Partnernetzwerke, das die Integration mit allen führenden Marketing-Automatisierungsplattformen (MAPs) ermöglicht und eine detaillierte Analyse der Zuschauerinteraktionen und des Erfolgs verschiedener Marketingquellen bietet. Diese Verbindung zwischen der Leistung von Inhalten und Marketingmaßnahmen ermöglicht eine bessere Strategieverfeinerung und intelligentere Entscheidungen darüber, wo Ressourcen eingesetzt werden sollen.

"Wir haben das traditionelle Konzept der UTM-Links, auf das sich Vermarkter seit Jahren verlassen, durch die direkte Integration in unseren Videoplayer transformiert", so Scott Levine, Chief Product Officer bei Brightcove. "Dadurch können wir detaillierte Daten zu den Video-Traffic-Quellen erfassen und nahtlos in unsere Plattform integrieren, um den ROI aus der Traffic-Zuordnung und dem Inbound-Marketing zu ermitteln. Durch die Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse helfen wir unseren Kunden zu verstehen, was das Engagement des Publikums fördert und wie sie ihre Marketingstrategien optimieren können. Diese Integration vereinfacht die Kampagnenoptimierung und Budgetplanung und macht sie schneller und effizienter als je zuvor."

Marketing Insights ist die neueste Ergänzung der Brightcove-Suite von KI-gestützten Lösungen und ergänzt die Brightcove Audience-Insights -Lösung des Unternehmens, die derzeit Media and Ad Insights für Medienunternehmen und Publisher Insights für Verlage anbietet. Brightcoves Marketing Insights wurde speziell für die einzigartigen Anforderungen von Marketingfachleuten in verschiedenen Branchen entwickelt. Über traditionelle Metriken hinaus bietet es maßgeschneiderte, umsetzbare Daten, die Marketingfachleute in die Lage versetzen, effektivere, datenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Marketing Insights ist als Teil des Premium-Pakets Marketing Studio verfügbar. Weitere Informationen darüber, wie Brightcove Ihre Marketingbemühungen optimieren kann, finden Sie unter Brightcove.com.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zuschauern herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie ihre Inhalte konsumieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, ihren Kunden effektiver zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit verschieben wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241107215865/de/

Contacts:

Medien

press@brightcove.com