The following instruments on XETRA do have their first trading 08.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.11.2024Aktien1 CA4206341071 Hayasa Metals Inc.2 CA4779161005 JIVA Technologies Inc.3 CA76134J1075 Restart Life Sciences Corp.4 CA9838793052 Xander Resources Inc.Anleihen1 XS2107434644 African Development Bank2 FR001400RMN1 Agence Française de Développement3 FR001400T5I4 Agence Française de Développement4 XS2054608372 European Bank for Reconstruction and Development5 XS2595836755 European Bank for Reconstruction and Development6 XS2795696108 European Bank for Reconstruction and Development7 USC3535CAP35 First Quantum Minerals Ltd.8 XS2754488935 Instituto de Credito Oficial9 XS2816703792 Instituto de Credito Oficial10 XS1719268317 International Finance Corp.11 XS2051894322 International Finance Corp.12 XS1281750833 JPMorgan Chase & Co.13 EU000A3L48E6 Europäische Union14 EU000A4DMKW6 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]15 DE000HLB4462 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HEL0AN5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale