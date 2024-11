Die Allianz-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen Rückgang im XETRA-Handel. Der Kurs sank um 0,9 Prozent auf 287,10 EUR, nachdem er bei 289,60 EUR in den Handelstag gestartet war. Trotz des aktuellen Rückgangs zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich robust: Das 52-Wochen-Hoch lag bei 304,30 EUR, während das Tief bei 219,25 EUR verzeichnet wurde. Analysten bleiben optimistisch und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 312,50 EUR an.

Dividendenaussichten und Quartalsergebnisse

Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 14,92 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (13,80 EUR) bedeutet. Im zweiten Quartal 2024 konnte die Allianz trotz eines Umsatzrückgangs ein verbessertes Ergebnis je Aktie von 6,05 EUR vorweisen. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 24,82 EUR je Aktie erwartet, was das Vertrauen der Anleger in die langfristige Performance des Versicherungsriesen unterstreicht.

Anzeige