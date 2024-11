Die Klöckner & Co SE, einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributeure in Europa und Nordamerika, verzeichnet derzeit eine durchwachsene Entwicklung an der Börse. Trotz solider Finanzkennzahlen musste die Aktie in den letzten Wochen Einbußen hinnehmen. Der Kurs liegt aktuell bei 4,478 EUR, was einem Rückgang von 4,63% im letzten Monat entspricht. Besonders bemerkenswert ist das niedrige Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,06, welches auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet.

Dividende und Cash-Flow-Stärke

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Klöckner eine Dividende von 0,20 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 3,33% entspricht. Zudem weist das Unternehmen mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,39 eine beachtliche Cash-Flow-Stärke auf. Diese Kennzahlen unterstreichen die solide finanzielle Basis des Unternehmens, trotz der aktuellen Herausforderungen im Stahlmarkt.

