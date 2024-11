NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BASF von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 53 Euro angehoben. Nach 32 Monaten sinkender Gewinnschätzungen sieht die Expertin Georgina Fraser beim Ludwigshafener Chemiekonzern den Boden erreicht. Im Nachgang des dritten Quartals hob sie in ihrer am Montag vorliegenden Analyse ihre Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis für das Gesamtjahr um fünf Prozent an. Für das Kursziel rollte sie die Bewertungsbasis zudem auf 2025/26 nach vorne./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 03:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE000BASF111