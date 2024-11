Die letzte Handelswoche beendete die Bayer-Aktie wieder auf ihrem erst Mitte der Woche aufgestellten neuen 19-Jahrestief. Doch am Montagmorgen geht es mit dem Pharma- und Chemie-Giganten um gut +2% nach oben. Trauen Anleger den Leverkusenern am Dienstag eine positive Überraschung bei den Quartalszahlen zu? Am Dienstag wird es spannend Morgen wird (mal wieder) ein ziemlich spannender Tag für Bayer-Aktionäre. Der Konzern wird seine Ergebnisse für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...