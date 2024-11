Amazon hat offiziell den Starttermin seiner diesjährigen Black-Friday-Woche bekanntgegeben. Die Schnäppchenperiode beginnt am 21. November und erstreckt sich bis zum 2. Dezember, was einen früheren Start als in den Vorjahren markiert. Diese Ankündigung könnte sich positiv auf die Umsatzerwartungen des E-Commerce-Riesen auswirken und somit das Interesse der Investoren wecken.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die verlängerte Dauer der Rabattaktion verspricht nicht nur erhöhte Verkaufszahlen, sondern unterstreicht auch Amazons Strategie, sich im hart umkämpften Weihnachtsgeschäft zu positionieren. Analysten sehen darin ein mögliches Signal für ein starkes viertes Quartal, was den Aktienkurs in den kommenden Wochen beeinflussen könnte. Die frühzeitige Ankündigung gibt Investoren zudem die Möglichkeit, potenzielle Auswirkungen auf die Unternehmensperformance zu evaluieren.

Anzeige