The following instruments on XETRA do have their first trading 12.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.11.2024Aktien1 CA74370G1019 Protium Clean Energy Corp.2 FR001400THA4 Atos SE BZR3 SE0023287339 Syncro Group ABAnleihen/ETF1 USG5265VAA10 Kingston Airport Revenue Finance Ltd.2 DE000DW6AFL1 DZ BANK AG3 DE000DW6AFK3 DZ BANK AG4 IE000629MKR4 BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE WORLD UCITS ETF - USD CAP5 IE0007QB4QS2 BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE WORLD UCITS ETF - EUR CAP6 IE00077IIPQ8 WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF