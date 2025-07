The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 17.07.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 17.07.2025



ISIN Name

CA82456M2076 SHINE MINERALS CORP.

CH1391509895 SCHINDLER NA 2.LIN.NOV24

CH1444964493 UBS GROUP SEP.L. SF -,10

AU000000CSS3 CLEAN SEAS SEAFOOD LTD.

CA74370G1019 PROTIUM CLEAN ENERGY CORP

FR001400TG47 NEOVACS NOM. EO -,001

GB00BQKR6R17 OCN HARV.TECH. LS-,01

GB00BYM1JJ00 TOTALLY PLC LS -,10

GB0002192606 ROSS GRP PLC LS-,01

NO0010808892 CRAYON GROUP HOLDING NK 1

SE0007331608 TF BANK AB

USH3698DDR29 UBS GROUP 22/26 FLR

US03662Q1058 ANSYS INC. DL-,01

US1689133098 SMART POWERR CORP.DL-,001





© 2025 Xetra Newsboard