The following instruments on XETRA do have their first trading 18.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.07.2025Aktien1 KYG7388C1033 Qunabox Group Ltd.2 US89240C2052 Toyota Tsusho Corp. ADR3 FR0014010856 Neovacs4 CA74370G2009 Protium Clean Energy Corp.5 US1689134088 Smart Powerr Corp.6 SE0025666969 TF Bank ABAnleihen/ETF1 XS3129375732 International Bank for Reconstruction and Development2 XS3127997669 Wells Fargo & Co.3 AU3CB0306629 BNP Paribas S.A.4 USJ3343AAB38 Kioxia Holdings Corporation5 XS3106096178 Webuild S.p.A.6 USP9883LAA72 WOM Mobile S.A.7 USJ3343AAA54 Kioxia Holdings Corporation8 XS3124949226 Loxam S.A.S.9 US71567RBE53 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III10 US71567RBD70 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III11 XS3124429492 PSP Capital Inc.12 XS3127996778 Wells Fargo & Co.13 XS3096163160 Snam S.p.A.14 DE000HEL0JR7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HEL0JM8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 IE000P0AMD16 AXA IM Short Duration Income UCITS ETF USD Distribution17 IE0002FPYN09 AXA IM Short Duration Income UCITS ETF EUR (H) Distribution