MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei der Saatguthersteller überraschend stark ins neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Insgesamt seien die Kennziffern aber durchwachsen ausgefallen./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 08:17 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007074007