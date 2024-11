Original-Research: Reply S.p.A. - von GBC AG



12.11.2024 / 11:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von GBC AG zu Reply S.p.A.



Unternehmen: Reply S.p.A.

ISIN: IT0005282865



Anlass der GBC Italian Champions

Studie:

Empfehlung: BUY

Kursziel: 170,00 EUR

Kursziel auf 31.12.2025

Sicht von:

Letzte

Ratingände-

rung:

Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger, Marcel Goldmann, Marcel Schaffer, N. Ripplinger, E. Geßwein

Liebe Investoren,



im zweiten Jahr in Folge haben wir im Rahmen der hier vorliegenden Studie "GBC Italian Champions" 13 aus unserer Sicht besonderes vielversprechende italienische Small- und Midcaps ausgewählt. Wie auch schon im letzten Jahr weist unsere Auswahl eine hohe Branchendiversifikation auf und deckt mit einer Marktkapitalisierung von 32 Mio. EUR bis 5,3 Mrd. EUR ein breites Größenspektrum auf. Acht Unternehmen der Vorjahresstudie haben es erneut in dies diesjährige Auswahl geschafft und damit stellen wir Ihnen fünf neue Investmentideen vor.



In den vergangenen zwölf Monaten hat sich das grundsätzliche Marktumfeld für deutsche Aktien sogar weiter verschlechtert, weswegen wir mehr denn je überzeugt sind, dass ein Blick über die Landesgrenze lohnenswert sein kann. Ein Trend ist dabei nicht zu übersehen: der Kapitalmarkt scheint für deutsche Unternehmen keine attraktive Option mehr zu sein. Im Gegenteil, die einfache Möglichkeit zum Delisting hat in den vergangenen Jahren zu einem Rückgang der börsennotierten Unternehmen geführt. Ein Blick auf die Mailänder Börse und damit den italienischen Kapitalmarkt zeigt hingegen eine vollständig gegenteilige Entwicklung. Während in 2023 insgesamt 18 Unternehmen neu an der Mailänder Börse gelistet wurden, haben in Deutschland lediglich drei neue Börsengänge stattgefunden.



Die höhere Bereitschaft italienischer Unternehmen, an die Börse zu gehen dürfte unter anderem strukturellen Vorteilen zu verdanken sein. Zu nennen sind hier beispielsweise Mehrfachstimmrechte, die eine bessere Kontrolle der Gründer und einen guten Übernahmeschutz ermöglichen. Gerade für mittelständische Unternehmen ist dies ein gutes Argument für eine Kapitalmarktorientierung. Zudem können Emittenten bei einem Börsengang von Steuervorteilen profitieren. Der hohe Stellenwert, den Aktien genießen lässt sich auch anhand der geplanten Investitionsinitiative Fondo Nazionale Strategico erkennen. Unter einem neuen Dachfonds, der von der staatlichen Investitionsbank Cassa Depositio e Presiti (CDP) vorgeschlagen wurde, sollen insgesamt 1,0 Mrd. EUR gezielt in mittlere und kleinere italienische Unternehmen investiert werden. Auch wenn sich der Fonds an institutionelle Anleger und qualifizierte Privatanleger richtet, wird erwartet, dass die erhöhte Marktliquidität und die allgemein höhere Nachfrage nach Aktien aus der "zweiten Reihe" sich als Kurstreiber für diese Werte erweisen könnten.

Weswegen wir Ihnen liebe Investoren auf den nun nachfolgenden Seiten die GBC-Best of Italien 2024 Auswahl vorstellen. Eine Reihe chancenreicher Unternehmen, aus einer Vielzahl an Branchen und mit attraktiven Bewertungen, die unserer Ansicht nach eine attraktive Ergänzung im Depot sein können.

In "GBC Italian Champions Studie 2024" sind Einschätzungen zu folgenden Unternehmen enthalten:



B&C Speakers S.p.A. (ISIN: IT0001268561)

Banca Ifis Group (ISIN: IT0003188064)

Cembre S.p.A. (ISIN: IT0001128047)

Energy S.p.A (ISIN: IT0005500712)

Franchetti S.p.A. (ISIN: IT0005508574)

IDNNT SA (ISIN: CH1118852594)

Lindbergh S.p.A. (ISIN: IT0005469272)

Redfish S.p.A. (ISIN: IT0005549354)

Reply S.p.A. (ISIN: IT0005282865)

Sanlorenzo S.p.A. (ISIN: IT0003549422)

Solid World Group S.p.A. (ISIN: IT0005497893)

Somec S.p.A. (ISIN: IT0005329815)

Zignago Vetro S.p.A. (ISIN: IT0004171440)



Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und erfolgreiche Investments,

Cosmin Filker

Stellv. Chefanalyst



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31281.pdf



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (siehe Einzelstudien); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:



http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Redaktionsschluss: 04.11.2024

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 11.11.2024 (15:09 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 12.11.2024 (11:00 Uhr)

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2027529 12.11.2024 CET/CEST



°