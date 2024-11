Das Unternehmen wurde für seine herausragende App-Schutztechnologie ausgezeichnet, die Entwicklern den proaktiven Schutz bietet, den sie benötigen, um die heutigen Angriffe abzuwehren

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX, der führende Anbieter von benutzerorientierter Sicherheit für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass er im Rahmen der Top Infosec Innovators Awards des Cyber Defense Magazine (CDM) mit dem Editor's Choice Award for Mobile App Security ausgezeichnet wurde.

Das Unternehmen wird kontinuierlich mit Branchenauszeichnungen für die innovativen App-Schutzfunktionen seiner Verimatrix XTD Enterprise Suite ausgezeichnet und bietet einigen der anspruchsvollsten Entwickler von Mobil-Apps die neuesten Sicherheitstechnologien, um ihre App-zentrierten Unternehmen konsequent zu schützen. Verimatrix XTD ist die Sicherheitslösung der Wahl für Unternehmen, die wichtige mobile Apps proaktiv vor den vielfältigen Bedrohungen von heute schützen möchten, wie z. B. Angriffen auf die Lieferkette, Bildschirmüberlagerungen, Umverpackungen von Anwendungen, unerlaubte Änderungen oder Manipulationen, Man-in-the-Device-Angriffe und vieles mehr. Seine fortschrittlichen Verschleierungstechniken sowie seine Fähigkeiten zur Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen mit Hilfe von KI/ML machen XTD zu einem Unternehmen der Spitzenklasse.

"Verimatrix verkörpert drei wichtige Eigenschaften, nach denen wir beurteilen, wer das Potenzial hat, zu den Gewinnern zu gehören: die Bedrohungen von morgen schon heute zu verstehen, eine kosteneffiziente Lösung anzubieten und auf unerwartete Weise innovativ zu sein, um Cyber-Risiken zu mindern und dem nächsten Angriff einen Schritt voraus zu sein", sagte Gary S. Miliefsky, Herausgeber des Cyber Defense Magazine.

"Wir fühlen uns geehrt, dass XTD im diesjährigen CDM Top Infosec Innovators Awards-Programm die Editor's Choice-Auszeichnung erhalten hat", sagte Asaf Ashkenazi, CEO von Verimatrix. "Verimatrix hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden von mobilen Apps die neuesten Innovationen zur Verfügung zu stellen, die einen leistungsstarken Schutz vor den komplexen Angriffen von heute bieten. Diese Auszeichnung unterstreicht die Kompetenz von Verimatrix im Bereich der Sicherheit mobiler Apps, die von einem Team hoch engagierter Ingenieure und Experten, die auf diesem Gebiet spezialisiert sind, bereitgestellt wird."

Weitere Informationen zur Verimatrix XTD Enterprise Suite finden Sie unter www.verimatrix.com/cybersecurity.

Eine vollständige Liste der Gewinner der Top Infosec Innovators Awards 2024 finden Sie unter:

https://cyberdefenseawards.com/top-infosec-innovators-for-2024

Über die Cyber Defense Awards

Dies ist das 12. Jahr, in dem das Cyber Defense Magazine auf seiner Plattform Cyber Defense Awards Innovatoren im Bereich Cybersicherheit ehrt, in diesem Fall die Top Global CISOs für 2024. Zu den Juroren für diese und andere prestigeträchtige Auszeichnungen gehören in diesem Wettbewerb Veteranen, Vorreiter und Market Maker der Cybersicherheitsbranche wie Gary Miliefsky von CDMG, Dr. Lindsey Polley de Lopez von VentureScope, Katie Gray von In-Q-Tel, Robert R. Ackerman Jr. von Allegis Cyber, Dino Boukouris von AltitudeCyber und mit großer Anerkennung für die emeritierten Juroren Robert Herjavec von Cyderes, Dr. Peter Stephenson von CDMG und David DeWalt von NightDragon. Die Top InfoSec Innovators für 2024 finden Sie hier: https://cyberdefenseawards.com/top-infosec-innovators-for-2024 und hier können Sie den The Black Unicorn Report für 2024 herunterladen: https://cyberdefenseawards.com/the-black-unicorn-report-for-2024. Die Top Global CISOs Gewinner für 2024 finden Sie hier: https://cyberdefenseawards.com/top-global-cisos-winners-for-2024.

Über das Cyber Defense Magazine

Das Cyber Defense Magazine wurde 2012 von Gary S. Miliefsky, einem weltweit anerkannten Vordenker, Erfinder und Unternehmer im Bereich Cybersicherheit, gegründet und ist nach wie vor die führende Quelle für Informationen zur IT-Sicherheit. Wir werden von und für ethische, ehrliche und leidenschaftliche Informationssicherheitsexperten gemanagt und publiziert. Unsere Aufgabe ist es, innovatives Wissen, Geschichten aus der Praxis und Auszeichnungen für die besten Ideen, Produkte und Dienstleistungen in der Branche der Informationstechnologie zu veröffentlichen. Wir stellen jeden Monat kostenlos elektronische Zeitschriften online zur Verfügung und bieten limitierte Sonderausgaben exklusiv für die RSA-, BlackHat- und Cyber Defense-Konferenzen an. Das Cyber Defense Magazine ist ein stolzes Mitglied der Cyber Defense Media Group. Erfahren Sie mehr unter http://www.cyberdefensemagazine.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX, FR0010291245) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um Premium-Filme, Live-Streaming-Sport, sensible Finanz- und Gesundheitsdaten, geschäftskritische mobile Anwendungen und vieles mehr zu sichern. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241112145826/de/

Contacts:

Verimatrix Investorenkontakt:

Jean-François Labadie, Chief Financial Officer

finance@verimatrix.com

SEITOSEI.ACTIFIN

Mathilde Guillemot-Costes

mathilde.guillemot@seitosei-actifin.com

Michael Scholze

Michael.scholze@seitosei-actifin.com

Verimatrix Medienkontakt:

Matthew Zintel

matthew.zintel@zintelpr.com