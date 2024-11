Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKIO: 6981) (ISIN: JP3914400001) erweitert mit der Einführung des SCH1633-D01 sein Angebot an innovativen Six Degrees-of-Freedom-Geräten. Der auf einem mikroelektromechanischen System (MEMS) basierende Sensor setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Systemintegration und Optimierung der Gesamtkosten. Er ist für verschiedene Anwendungen im Automobilbereich ausgelegt, darunter autonomes Fahren (AD), fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Trägheitsnavigation, Fahrzeugstabilitätskontrolle und Kamera- oder Scheinwerferausrichtung.

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] The new 6DoF Sensor, SCH1633-D01 (Photo: Business Wire)

Marktanforderungen

Mit dem zunehmenden Drängen auf Autonomie und Sicherheit von Fahrzeugen besteht eine unbestreitbare Nachfrage nach äußerst präzisen Sensoren mit umfassenden integrierten Sicherheitsfunktionen und einem hohen Integrationsgrad. Ebenso erfordert die Einhaltung technischer Vorschriften wie der UNECE-Regelung zur Leuchtweitenregelung präzise und kostenoptimierte Lösungen etwas, das der SCH1633-D01 nachweislich leisten kann.

Der SCH1633-D01 ist eine Komplettlösung, die für eine zonale Architektur optimiert ist, bei der alle erforderlichen Subsysteme, wie GNSS-Integration, Fahrgestellsteuerung und Fahrzeuglagemessung (Kamera- und Scheinwerferausrichtung), ihre Messungen nutzen können. Er ist für den Einsatz in der zentralen Trägheitsmesseinheit (IMU) des Fahrzeugs vorgesehen und liefert selbst unter härtesten Bedingungen ein hochwertiges Signal für alle Subsysteme im Fahrzeug. Diese Integration trägt dazu bei, die Systemkomplexität zu reduzieren, und bietet eine dringend benötigte Möglichkeit zur Kostenoptimierung.

SCH1633-D01 Merkmale

Der SCH1633-D01 Sensor ist in einem einzigartigen 24-poligen SOIC-Gehäuse verpackt und verwendet die SafeSPI 2.0-Schnittstelle mit einem bis zu 20-Bit-Datenrahmen für eine extrem glatte und hochauflösende Ausgabe. Die Komponente unterstützt verschiedene Funktionen zur Zeitsynchronisierung auf Systemebene und stellt sicher, dass die Ausgangssignale des SCH1633-D01 problemlos im gesamten Fahrzeug genutzt werden können. Darüber hinaus nutzen die umfangreichen Selbstdiagnosefunktionen über 200 Überwachungssignale, um sicherzustellen, dass die Ausgabe immer vertrauenswürdig ist.

Der SCH1633-D01 ist so konzipiert, dass er auch unter rauen Temperaturbedingungen eine hochwertige Ausgabe liefert. Er verfügt über eine AEC-Q100-Qualifikation der Stufe 1, um eine zuverlässige Nutzung während der gesamten Lebensdauer des Bauteils zu gewährleisten, und ist ISO26262-konform mit ASIL-B+-Einstufung (bis ASIL-D über Systemintegration) für eine außergewöhnliche integrierte Sicherheit.

Weitere Informationen zu den umfangreichen Funktionen des Produkts finden Sie auf der Detailseite hier.

Muratas jüngster 6DoF-MEMS-Erfolg

Muratas 6DoF-MEMS-Lösung der vorherigen Generation hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen, da allein in Kalifornien über 90 der autonomen Kilometer mit dem Sensor an Bord gefahren werden. Die Verbesserungen dieser 6DoF-Geräte der nächsten Generation basieren auf Kundenfeedback und haben bereits weltweite Anerkennung gefunden.

Der im Januar dieses Jahres eingeführte industrielle Gegenpart SCH16T-K01 hat den ersten Preis in der Kategorie "Industrial Manufacturing" des "Best of Sensors Award"-Wettbewerbs der Sensors Converge-Messe gewonnen, und das Feedback zu den Vorabmustern des SCH1633-D01 war bemerkenswert positiv.

Hexagon, ein Partner von Murata, verwendet den SCH1633-D01 in seinen Produkten. Gordon Heidinger, Segment Manager für Automotive und sicherheitskritische Systeme bei Hexagons Autonomy Positioning Division, bemerkte: "Der SCH1633-D01 zeigt eine außergewöhnliche Leistung für einen einzelnen MEMS-Sensor. Wir freuen uns, diesen Sensor, der in unsere Positionierungslösung integriert ist, zu bewerben."

Murata hat außerdem erfolgreich nachgewiesen, dass die UNECE-Regelung zur Scheinwerfereinstellung mit dem SCH1633-D01 Sensor in Kombination mit einem handelsüblichen Ausrichtungsalgorithmus erfüllt werden kann. Dies ist ein bedeutender Schritt in Richtung kosteneffizienter Einhaltung von Vorschriften.

"6DoF-Anwendungen im Automobilbereich entwickeln sich rasant, und die Hersteller kämpfen hart um Marktanteile. Dieses Produkt bietet die hohe Leistung, die von den neuesten Systemen gefordert wird, und bietet gleichzeitig eine dringend benötigte Möglichkeit zur Kosteneinsparung", sagte Ville Nurmiainen, General Manager of Product Management bei Murata Electronics Oy. Er fuhr fort: "Der SCH1633-D01 wird den OEMs, die das Produkt in vollem Umfang nutzen, sowohl einen technologischen als auch einen Kostenvorteil verschaffen und ihnen dabei helfen, Automobilanwendungen weiter voranzutreiben und die Straßen für uns alle sicherer zu machen."

Vorabmuster sind jetzt verfügbar. Die Massenproduktion dieser aufregenden neuen Lösung ist für Anfang 2025 geplant.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Murata: Kontaktformular

