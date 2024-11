ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RTL Group nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Der Medienkonzern habe die Erwartungen verfehlt und die Ziele gesenkt, schrieb Analyst Adam Berlin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gründe hierfür seien das geringe Wachstum im Bereich der Content-Produktion und schwächere Einnahmen aus der Fernsehwerbung, insbesondere in Deutschland./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 09:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2024 / 09:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: LU0061462528