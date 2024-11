HIVE Digital Technologies: Starke Q2-Zahlen und grünes Wachstum im Fokus

Anzeige / Werbung

HIVE Digital Technologies Ltd., ein Unternehmen für nachhaltige Blockchain-Infrastruktur und digitales Asset-Mining, meldete positive Ergebnisse für das zweite Quartal des Finanzjahres 2025. Mit einem Umsatz von 22,6 Millionen USD und einem Adjusted EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 5,6 Millionen USD sah sich HIVE in seiner Rolle als nachhaltiger Marktteilnehmer gestärkt. Das Unternehmen gab bekannt, dass seine Bitcoin-Bestände nun 2.604 BTC umfassen, was einem Anstieg von 50 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Stabilität trotz Marktveränderungen und Halving-Herausforderungen

In einem volatilen Marktumfeld konnte HIVE laut Management seine Einnahmen trotz des Bitcoin-Halvings im April 2024, das die Mining-Belohnungen halbierte, stabil halten. Das Unternehmen erklärte, es habe diese Herausforderungen durch gezielte Hardware-Optimierungen und die Nutzung erneuerbarer Energien gemeistert. Executive Chairman Frank Holmes betonte, dass HIVE konsequent an Kostensenkungen und operativer Effizienz arbeite, was die Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken solle. Holmes führte aus, dass disziplinierte Kostenkontrolle und strategische Partnerschaften, etwa mit NVIDIA im Bereich Hochleistungsrechner (HPC), das Unternehmen zusätzlich für den KI-Markt positionierten und das nachhaltige Wachstum weiter stützen würden.

Expansion in Paraguay und ambitioniertes Ziel von 2 % globaler Bitcoin-Kapazität

Ein wesentlicher Bestandteil der HIVE-Wachstumsstrategie sei der Bau eines neuen Rechenzentrums in Paraguay mit einer Kapazität von 100 Megawatt (MW), das ausschließlich durch Wasserkraft betrieben werde. Bis Ende 2025 erwarte HIVE durch diese Anlage eine Steigerung der Hashrate auf 13,5 Exahash pro Sekunde (EH/s), was etwa 2 % der weltweiten Bitcoin-Mining-Kapazität entspreche. Paraguay biete durch kostengünstige und umweltfreundliche Energie ideale Bedingungen für den Standort, erklärte das Unternehmen. CEO Aydin Kilic kommentierte, dass HIVE mit der neuen Anlage täglich rund 9 Bitcoins minen und langfristige Effizienzgewinne erzielen wolle. Die Fertigstellung sei bis Mitte 2025 vorgesehen, mit einem vollständigen Betrieb ab dem dritten Quartal 2025.