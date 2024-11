Tecnotree, ein global tätiger Anbieter von digitalen Business Support Systems (BSS) und führend bei Lösungen für die digitale Transformation, hat die Zusammenarbeit mit einem führenden MVNE in EMEA bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Multi-Tenant-Funktionen der modernen MVNE-Plattform von Tecnotree genutzt, um in dieser Region die digitale Transformation im Bereich der Telekommunikation voranzutreiben.

Damit wird Tecnotree den MVNE dabei unterstützen, seine Telekom-Operationen effizienter zu betreiben, indem mehrere virtuelle Netzwerkbetreiber (Multiple Virtual Network Operators MVNOs) nahtlos eine einzige, stabile Infrastruktur nutzen. Diese Plattform spielt eine entscheidende Rolle, denn sie erweitert das Angebot an neuen digitalen Diensten, steigert die Effizienz des Betriebs und beschleunigt das Onboarding von MVNOs. Tecnotree's MVNE-Lösung stellt den Kunden an die erste Stelle und bietet ein stabiles digitales Umfeld, sodass MVNOs einfach Produkte konfigurieren und Dienste verwalten können. So findet der Kunde komfortabel alles auf einem einzigen Marketplace.

Habib Ahmed, CEO von MobileCoreX Ltd (MCX): "Die umfassende MVNE-Plattform von Tecnotree bietet mehreren Mietern einen nahtlosen Support und macht das Onboarding leicht. Darüber hinaus lassen sich die Operationen leicht skalieren, wodurch MVNOs der Schritt vom Telekombetreiber zum Marktakteur erleichtert wird. Dank dieser Partnerschaft haben die MVNOs Zugang zu zahlreichen digitalen Diensten, wie zum Beispiel Customer Lifecycle Management, Rechnungsstellung, Selbstfürsorge, Echtzeitanalysen, Moments Marketplace and Campaign mit integrierter AI/ML und mehr alles in einer komplett Cloud-nativen und skalierbaren Architektur."

"Ein wichtiger strategischer Fortschritt"- Padma Ravichander, CEO of Tecnotree Corporation, äußerte sich so über die Partnerschaft: "Wir sind stolz darauf, unserem Partner unsere MVNE-Plattform und unseren Marketplace bereitzustellen. Diese Zusammenarbeit markiert für uns einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur digitalen Transformation in Schwellenländern. Unsere Multi-Tenant-Plattform macht es MVNOs leichter, als Akteur auf dem Markt aufzutreten, neue Umsatzquellen zu erschließen und letztendlich die Digitalwirtschaft in Nigeria voranzutreiben."

ÜBER TECNOTREE

Tecnotree ist ein 5G-fähiger Anbieter von digitalen Business Support Systemen (BSS) mit AI/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Erweiterungen. Tecnotree ist führend im Hinblick auf TM Forum Open API-Konformität mit 59 zertifizierten Open APIs, einschließlich 9 Real World Open APIs. Dies beweist, wie sehr Tecnotree nach Exzellenz strebt und ständig versucht, die Bedürfnisse sowohl von CSPs als auch DSPs zu erfüllen. Unsere agilen und Open-Source digitalen BSS-Stacks decken den gesamten Umfang (Order-to-Cash) von Geschäftsprozessen ab und erleichtern Telekommunikationsanbietern und Betreibern sonstiger digitaler Dienste die Kundenverwaltung und ermöglichen Angebote über reine Konnektivität hinaus. Technotree bietet seinen Kunden auch Fintech sowie B2B2X digitale Marktplätze und zwar über die Plattform Tecnotree Moments. Dadurch entstehen digital verbundene Communities in den Bereichen Gaming, Gesundheitswesen, Bildung, OTT und anderen vertikalen Umgebungen. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq (TEM1V) notiert. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website www.tecnotree.com oder auf Social Media Linkedin I Facebook I Twitter

