Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001) stellt ein hochmodernes elektronisches Timing-Bauteil vor, das eine außergewöhnliche Genauigkeit von ±40 ppm und Zuverlässigkeit selbst bei extremen Temperaturen von -40°C bis +125°C bietet. Durch die Überwindung der Grenzen bisheriger Timing-Komponenten in elektronischen Fahrzeugsystemen verbessert es die Gestaltung und Verwendung von In-Vehicle Networks (IVN) der nächsten Generation, der drahtlosen Kommunikation und der Funktionen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS).

Da die Automobilindustrie weiterhin eine stärkere Integration und eine Verkleinerung der Elektronik anstrebt, um die wachsende Zahl kritischer elektronischer Systeme zu bewältigen, steigen die Leistungsanforderungen an die Komponenten. Um ein engeres Packaging zu erreichen, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen, müssen kritische Komponenten wie Timing-Bauteile nun höhere Temperaturgrenzen aufweisen. Es besteht auch eine wachsende Nachfrage nach Funktionen wie Bluetooth Low Energy (BLE) und Ethernet in Fahrzeugen, was ein genaueres Timing erfordert als es üblicherweise von Automobil-Quarzeinheiten geboten wird.

Der hochpräzise Hochtemperatur-Automobilquarz (HCR) der Serie XRCGE_M_F von Murata definiert die Leistung und Zuverlässigkeit von Timing-Komponenten neu. Er setzt einen neuen globalen Standard, da er als erster seiner Art eine Gesamtfrequenztoleranz von ±40 ppm über einen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +125°C erreicht. Dank dieser Kombination können Automobilingenieure ein stabiles und hochpräzises Timing erreichen, ohne dass eine Systemkalibrierung oder Temperaturkompensation erforderlich ist, was den Entwicklungsaufwand und die Kosten reduziert.

Murata ist bei Timing-Lösungen für die Automobilindustrie seit langem führend, beginnend mit der Einführung seiner Keramikresonatoren im Jahr 1997 und gefolgt von seinen Quarzeinheiten im Jahr 2015 HCR ist der nächste Schritt. Durch die Optimierung des künstlichen Quarzwachstums, der Montage und der Inspektion ermöglicht Muratas bahnbrechende harzversiegelte Gehäusetechnologie zusammen mit der Optimierung des Quarzdesigns den Hochtemperaturbetrieb und die hohe Genauigkeit von HCR. Diese Kombination ist perfekt geeignet, um die neuesten Fahrzeugkommunikations- und Sicherheitsfunktionen wie CAN- und Ethernet-IVNs, ADAS-Komponenten wie Kameras, LIDAR und RADAR sowie drahtlose Kommunikationstechnologien wie RF, NFC, BLE, ZigbeeTM und UWB zu unterstützen.

"HCR ist ein echter Schritt nach vorn, der perfekt auf die neuesten Anforderungen im Automobilbereich abgestimmt ist", sagte Munenori Hikita, Director of Functional Devices Division bei Murata. "Mit unserer 'weltweit ersten' Lösung können Ingenieure verkleinerte Designs und hochleistungsfähige Kommunikationsschaltungen ohne Kompromisse einsetzen."

Die HCR-Produktreihe basiert auf Muratas stabiler und zuverlässiger Multi-Source-Lieferkette, die sicherstellt, dass Automobilkunden keine Bedenken hinsichtlich der Lieferfähigkeit haben müssen. Das breite Temperatur-Betriebsfenster und die hohe Beständigkeit gegen Lötstellenrisse garantieren langfristige Zuverlässigkeit. Die Komponenten sind bereits in der Massenproduktion und Muster sind auf Anfrage erhältlich. Um mehr zu erfahren oder Muster anzufordern, wenden Sie sich bitte an Ihren Murata-Vertreter vor Ort oder klicken Sie hier.

