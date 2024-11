Munich Re ist einer der diesjährigen Top-Performer im DAX. Daran ändert auch die Mitte Oktober eingeläutete Korrektur nichts. Fundamental gibt es an dem Rückversicherer wenig auszusetzen. Gilt das auch für das Chartbild des Versicherungsriesen?24,9 Prozent hat die Aktie von Munich Re seit Jahresbeginn zugelegt. In der Spitze waren es sogar über 30 Prozent. Vom Rekordhoch bei 512,80 Euro ging es seit Mitte Oktober aber zweitweise wieder zurück bis in den Bereich unter 470 Euro. Am heutigen Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...