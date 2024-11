Heliostar Metals plant mit Wachstum und Kostensicherheit

Anzeige / Werbung Heliostar Metals Ltd., ein wachsender Goldproduzent, hat konkrete Produktionsziele und Kostensenkungsmaßnahmen für das zweite Halbjahr 2024 veröffentlicht. Durch die Übernahme der Minen San Agustín und La Colorada in Mexiko wolle das Unternehmen seine Produktion gezielt steigern und gleichzeitig die Kostenstrukturen optimieren. Diese Maßnahmen seien Teil einer Strategie, die darauf abzielt, Heliostar als wettbewerbsfähigen und profitablen Goldproduzenten im mittleren Marktsegment zu etablieren. Heliostar Metals Ltd., ein wachsender Goldproduzent, hat konkrete Produktionsziele und Kostensenkungsmaßnahmen für das zweite Halbjahr 2024 veröffentlicht. Durch die Übernahme der Minen San Agustín und La Colorada in Mexiko wolle das Unternehmen seine Produktion gezielt steigern und gleichzeitig die Kostenstrukturen optimieren. Diese Maßnahmen seien Teil einer Strategie, die darauf abzielt, Heliostar als wettbewerbsfähigen und profitablen Goldproduzenten im mittleren Marktsegment zu etablieren. Produktion und Kostenziele im Detail Heliostar gibt an, bis Ende 2024 eine Gesamtproduktion von bis zu 19.750 Unzen Gold und 20.250 Unzen Goldäquivalent (GEO) anzuvisieren. Die Produktion der beiden mexikanischen Minen sei dabei wie folgt geplant (Juli bis Dezember):



•La Colorada Mine: Diese Mine soll zwischen 4.700 und 4.800 Unzen Gold und 13.300 bis 14.300 Unzen Silber liefern. Die geschätzten Cash-Kosten liegen zwischen 1.350 und 1.450 USD pro Unze Gold, mit All-in-Sustaining-Kosten (AISC) von 1.500 bis 1.600 USD pro Unze.



•San Agustín Mine: Die größere Mine solle zwischen 14.650 und 14.950 Unzen Gold und 25.400 bis 25.500 Unzen Silber fördern. Die Cash-Kosten werden auf 1.500 bis 1.600 USD pro Unze geschätzt, während die AISC zwischen 1.650 und 1.750 USD pro Unze liegen. Fokus auf Kostenkontrolle und Ressourcenausbau Heliostar zeigt mit seinen detaillierten Kostenprognosen ein starkes Engagement für eine nachhaltige Kostenstruktur. Die konsolidierten Cash-Kosten für das Gesamtportfolio werden auf 1.500 bis 1.600 USD pro Unze Gold geschätzt, die AISC für das gesamte Portfolio auf 1.650 bis 1.750 USD pro Unze. Diese stabile Kostenbasis soll es dem Unternehmen ermöglichen, auch in einem volatilen Goldmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben.



Charles Funk, CEO von Heliostar Metals, hebt hervor: "Diese Prognose spiegelt die Stärke unserer kürzlichen Übernahmen wider. Mit stabilen Cashflows aus unseren produzierenden Minen investieren wir gezielt in die Erweiterung unserer Ressourcenbasis. Wir planen, die Produktion in La Colorada auszubauen und bereiten eine Produktionsentscheidung für unser Ana-Paula-Projekt im Jahr 2025 vor." Expansion und strategische Ausrichtung Zusätzlich zur bestehenden Produktion fokussiert sich Heliostar auf zukünftige Projekte. Mit der Übernahme des Portfolios von Florida Canyon Gold Inc., einschließlich der Projekte Cerro del Gallo und San Antonio, wolle Heliostar seine Position als wachsender Goldproduzent weiter stärken. Die La Colorada Mine solle 2025 wieder voll in Betrieb gehen. Eine Machbarkeitsstudie für das Ana-Paula-Projekt werde bis Ende 2024 abgeschlossen, um eine Produktionsentscheidung im Folgejahr zu treffen. Enthaltene Werte: XD0002747026,CA42328Y1025

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )