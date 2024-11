Die neue Lösung ermöglicht es globalen Vertriebsteams, personalisierte Videos zu erstellen, während zentralisierte Teams die Markenqualität verwalten und Inhalte durch einheitliche Einblicke optimieren

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das Unternehmen für Streaming-Technologien, das weltweit das höchste Vertrauen genießt, gab heute die Markteinführung von Brightcove Marketing Studio for Sales bekannt, einer neuen Lösung, die globalen Vertriebsteams die Möglichkeit eröffnet, auf einfache Weise personalisierte Videoinhalte zu erstellen und bereitzustellen und so die Wirkung von Videos auf Kundenbindung und Verkäufe zu maximieren. Diese zentral verwaltete Video-Interaktionsplattform verschafft Unternehmen die Kontrolle über Marken- und Qualitätsstandards und bietet gleichzeitig eine einheitliche Erfassung sowie Einblicke in Inhalte und Kontaktpunkte. Sie ermöglicht es Vertriebsteams, personalisierte Videoerlebnisse für potenzielle und bestehende Kunden zu erstellen und so die globale Kundenbindung zu verbessern, ohne dass dafür Fachkenntnisse in der Videoproduktion erforderlich sind.

"Brightcove Marketing Studio for Sales wurde in enger Zusammenarbeit mit einem führenden globalen Immobilienunternehmen mit Tausenden Maklern entwickelt, wodurch wir tiefgehende Einblicke in die einzigartigen Anforderungen großer, dezentralisierter Vertriebsteams erhielten", so Jim Norton, Chief Revenue Officer bei Brightcove. "Durch die Kooperation mit unseren Kunden haben wir eine Lösung entwickelt, die der Herausforderung der Aufrechterhaltung der Markenkonsistenz und -qualität gerecht wird und es Verkäufern ermöglicht, ansprechende Videoinhalte mühelos zu personalisieren und einem globalen Publikum zugänglich zu machen. Dank einheitlicher Analyse- und Messverfahren sind die Einblicke leicht ausführbar, was zu einer kontinuierlichen Leistungsverbesserung führt und einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschafft."

Mit der Markteinführung von Brightcove Marketing Studio for Sales ist die führende Video-Interaktionsplattform für Unternehmen jetzt noch leistungsfähiger. Vertriebsteams können jetzt schnell und einfach und im großen Umfang personalisierte, mit Warenzeichen versehene Videoinhalte erstellen und dabei über eine einzige zentralisierte Plattform Benutzer und Markenkonsistenz verwalten.

Zentrale Vorteile von Brightcove Marketing Studio for Sales:

Zentralisiertes Markenmanagement : Einfache Erstellung und Kontrolle zentral verwalteter Videovorlagen mit eingebetteten Markenrichtlinien, durch die sichergestellt wird, dass alle Inhalte markenkonform sind und die Genehmigungsprozesse gestrafft werden. Dies beschleunigt die Markteinführung durch die Vertriebsteams.

: Einfache Erstellung und Kontrolle zentral verwalteter Videovorlagen mit eingebetteten Markenrichtlinien, durch die sichergestellt wird, dass alle Inhalte markenkonform sind und die Genehmigungsprozesse gestrafft werden. Dies beschleunigt die Markteinführung durch die Vertriebsteams. Nahtlose Integration : Eine Plattform, die so konzipiert ist, dass sie sich nahtlos in die Tools integrieren lässt, die Sie tagtäglich nutzen. Durch ihre Kompatibilität mit mehr als 100 Partnerprodukten lässt sich die Lösung mühelos an bestehende MarTech-Stacks, Arbeitsabläufe und Prozesse anpassen und ermöglicht so eine schnelle Einführung bei den Vertriebsteams.

: Eine Plattform, die so konzipiert ist, dass sie sich nahtlos in die Tools integrieren lässt, die Sie tagtäglich nutzen. Durch ihre Kompatibilität mit mehr als 100 Partnerprodukten lässt sich die Lösung mühelos an bestehende MarTech-Stacks, Arbeitsabläufe und Prozesse anpassen und ermöglicht so eine schnelle Einführung bei den Vertriebsteams. Skalierbare Video-Personalisierung : Vertriebsteams auf der ganzen Welt können mit Leichtigkeit Videoinhalte erstellen, anpassen und skalieren. Mit nur wenigen Klicks können Verkäufer Videos auf mit Warenzeichen versehenen Zielseiten und sozialen Plattformen veröffentlichen. Durch die Nutzung des KI-Universalübersetzers* von Brightcove haben diese außerdem die Möglichkeit, globale Zielgruppen in über 130 Sprachen ansprechen.

: Vertriebsteams auf der ganzen Welt können mit Leichtigkeit Videoinhalte erstellen, anpassen und skalieren. Mit nur wenigen Klicks können Verkäufer Videos auf mit Warenzeichen versehenen Zielseiten und sozialen Plattformen veröffentlichen. Durch die Nutzung des KI-Universalübersetzers* von Brightcove haben diese außerdem die Möglichkeit, globale Zielgruppen in über 130 Sprachen ansprechen. Benutzerfreundliche Videoerstellung : Man benötigt keine Erfahrung mit Videos. Die benutzerfreundlichen Tools der Plattform ermöglichen es den Vertriebsteams, neue Inhalte aufzuzeichnen, Bildmaterial auszutauschen, Sprachaufnahmen hinzuzufügen, Musik und Grafiken einzubinden und interaktive Elemente zu implementieren und das alles auf einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

: Man benötigt keine Erfahrung mit Videos. Die benutzerfreundlichen Tools der Plattform ermöglichen es den Vertriebsteams, neue Inhalte aufzuzeichnen, Bildmaterial auszutauschen, Sprachaufnahmen hinzuzufügen, Musik und Grafiken einzubinden und interaktive Elemente zu implementieren und das alles auf einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Verbesserte Kundenbindung und Analyse: Integrierte Videoanalysen liefern Einblicke in das Engagement potenzieller Kunden, Geschäftsabschlussraten und Impressionen. Sie helfen Vertriebs- und Marketingteams dabei, Leads mit hohem Kaufinteresse zu identifizieren und die Performance zu verbessern.

Weitere Informationen darüber, wie Brightcove Marketing Studio for Sales das Engagement Ihres Teams und die Verkaufsergebnisse durch Videofähigkeiten steigern kann, finden Sie unter https://campaigns.brightcove.com/marketing-studio-for-sales/

*Der KI-Universalübersetzer von Brightcove ist Teil des Brightcove AI Suite-Pilotprogramms und wird voraussichtlich ab Januar 2025 allgemein verfügbar sein.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zuschauern herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie ihre Inhalte konsumieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, ihren Kunden effektiver zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit verschieben wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241114397659/de/

Contacts:

Medien:

press@brightcove.com