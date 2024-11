The following instruments on XETRA do have their first trading 15.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 15.11.2024Aktien1 FR0011208693 Gold by Gold S.A.2 CNE100000924 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group Co. Ltd.3 CA7409107819 Premium Income Corp.4 KYG2287A1269 Color Star Technology Co. Ltd.5 CA55973N5029 Magnum Goldcorp Inc.6 CA69783Y3014 Pan American Energy Corp.7 CA74167W1032 Primary Hydrogen Corp.Anleihen/ETF/ETP1 US14149YBT47 Cardinal Health Inc.2 US14149YBS63 Cardinal Health Inc.3 US14149YBR80 Cardinal Health Inc.4 US14149YBQ08 Cardinal Health Inc.5 US14913UAS96 Caterpillar Financial Services Corp.6 US14913UAU43 Caterpillar Financial Services Corp.7 XS2934874566 Coca Cola HBC Finance B.V.8 US375558CE12 Gilead Sciences Inc.9 US446413BB10 Huntington Ingalls Industries Inc.10 USU5876JBB09 Mercedes-Benz Finance North America LLC11 USU5876JAZ85 Mercedes-Benz Finance North America LLC12 XS2941605078 Volkswagen Financial Services AG13 US961214FV03 Westpac Banking Corp.14 XS2929365083 Athora Netherlands N.V.15 US05565QDX34 BP Capital Markets PLC16 US172967PN53 Citigroup Inc.17 DE000CZ45Y55 Commerzbank AG18 XS2933692753 GSK Capital B.V.19 USU5876JBA26 Mercedes-Benz Finance North America LLC20 DK0030523386 Nykredit Realkredit A/S21 USG77636AE14 Sable International Finance Ltd.22 USG7849KAB47 SCC Power PLC23 US38141GB862 The Goldman Sachs Group Inc.24 US961214FW85 Westpac Banking Corp.25 DE000A30V4A0 Bremen, Freie Hansestadt26 XS2937308067 Stellantis N.V.27 XS2937307929 Stellantis N.V.28 BE0390167337 Belfius Bank S.A.29 XS2941605409 Danske Bank A/S30 XS2942479044 EnBW International Finance B.V.31 US375558CD39 Gilead Sciences Inc.32 XS2939370107 Highland Holdings S.A.r.L.33 US404280EL97 HSBC Holdings PLC34 US446413BA37 Huntington Ingalls Industries Inc.35 CH1376931569 McDonald's Corp.36 CH1376931577 McDonald's Corp.37 XS2940309649 National Bank of Greece S.A.38 US68902VAR87 Otis Worldwide Corp.39 XS2941360963 Volkswagen Financial Services AG40 XS2875106168 Zimmer Biomet Holdings Inc.41 XS2917537875 South Africa, Republic of42 XS2942478822 EnBW International Finance B.V.43 XS2938562068 KION GROUP AG44 DE000HEL0A16 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale45 DE000HEL0A08 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale46 IE000VA628D5 iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF47 CH1390861297 Exchange Traded Product in USD on Leonteq USD Overnight Return Index48 CH1390861214 Exchange Traded Product in CHF on Leonteq CHF Overnight Return Index49 CH1390861305 Exchange Traded Product in EUR on Leonteq USD Overnight Return Index50 CH1390861222 Exchange Traded Product in EUR on Leonteq CHF Overnight Return Index51 XS2901884408 IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP52 XS2852999775 IncomeShares Gold+ Yield ETP53 XS2852999692 IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP54 XS2852999429 IncomeShares Tesla (TSLA) Options ETP55 XS2875105608 IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP56 XS2875106242 IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP57 XS2901884663 IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP58 XS2901885041 IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP59 XS2901885553 IncomeShares META Options ETP60 XS2901886288 IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP61 XS2901886445 IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP62 XS2901882618 Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP63 XS2901884077 Leverage Shares -3x Short MicroStrategy (MSTR) ETP