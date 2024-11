Die Unterstützung in Form der 19.000-Punkte-Marke hat auch am Donnerstag gehalten. Mit Unterstützung der DAX-Schwergewichte Siemens und Deutsche Telekom, die gute Zahlen präsentierten, konnte sich der Index sogar wieder der 19.300 nähern. Umgekehrte Vorzeichen gibt es aber schon wieder am Freitagmorgen, weil Jerome Powell, seines Zeichens Chef der US-Notenbank, die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen zerstreut hat. Unternehmensseitig stehen Dt. Euroshop, Evotec, GFT, Infineon, Rheinmetall, Siemens, ...

