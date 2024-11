DJ PTA-News: PCC SE: PCC im dritten Quartal mit Umsatzplus und konjunkturbedingten Ergebnisrückgängen - Konzernumsatz steigt im Jahresvergleich um 8,0 % auf 237,7 Millionen EUR

Duisburg (pta/15.11.2024/12:40) - Die Duisburger Beteiligungsholding PCC SE hat im dritten Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 8,0 % auf 237,7 Millionen EUR gegenüber dem Vorjahresquartal erzielt. Gestiegene Fixkosten, Zinsaufwendungen, turnusmäßige Anlagenstillstände und Wechselkursverluste führten allerdings zu deutlichen Ergebnisrückgängen. "Insgesamt war die Geschäftsentwicklung der PCC-Gruppe im dritten Quartal wesentlich geprägt von der anhaltend schwachen Konjunktur. Hinzu kam die weiterhin aggressive Exportpolitik außereuropäischer Länder, allen voran Chinas sowie - bezogen auf Siliziummetall - Brasiliens", erklärt Riccardo Koppe, Vorstandsmitglied und Chief Financial Officer der PCC SE. "Infolgedessen blieb die PCC-Gruppe im dritten Quartal unter Erwartungen."

Der Rohertrag belief sich im dritten Quartal 2024 auf 74,4 Millionen EUR, eine leichte Steigerung um 1,2 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Rohertragsquote lag im dritten Quartal bei 31,3 % gegenüber 33,4 % im Vorjahresquartal. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging im dritten Quartal gegenüber Vorjahr um 53,9 % auf 6,8 Millionen EUR zurück. Beim operativen Ergebnis (EBIT, Ergebnis vor Zinsen und Steuern) verzeichnete die PCC-Gruppe im dritten Quartal 2024 einen Verlust von -14,3 Millionen EUR. Nach einem positiven operativen Ergebnis von 3,3 Millionen EUR im zweiten Quartal wurde der positive Aufwärtstrend damit zunächst unterbrochen. Auf Vorsteuerebene (EBT) trugen Wechselkursverluste von rund -13 Millionen EUR im dritten Quartal zu einem Verlust von -39,1 Millionen EUR bei.

Entwicklung in den Konzernsegmenten

Eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnete insbesondere das Segment Tenside & Derivate, wo die Performance des Konsumgüterbereichs sowohl das Vorjahresquartal als auch die eigenen Erwartungen übertraf. Auch der Geschäftsbereich Intermodale Transporte, das dominierende Geschäftsfeld des Segments Logistik, setzte die positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung im dritten Quartal fort. Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um 24,0 % auf 38,5 Millionen EUR, das EBITDA auf 6,4 Millionen EUR.

Das Segment Polyole & Derivate verzeichnete im dritten Quartal eine stabile Geschäftsentwicklung. Der Quartalsumsatz ging im Jahresvergleich leicht um 1,4 % zurück. Im Segment Chlor & Derivate war das dritte Quartal von Instandhaltungsmaßnahmen geprägt. Das Segment erzielte ein positives operatives Ergebnis trotz geringerer Mengen und rückläufiger Preise.

Das Segment Silizium & Derivate war im dritten Quartal 2024 weiter in der Verlustzone, das operative Ergebnis lag bei -16,1 Millionen EUR. Nach dem Wiederanfahren des zweiten Ofens der PCC BakkiSilicon hf., Húsavík (Island), im Januar stabilisierte sich die Produktion zwar bei Vollauslastung, allerdings musste der Ofenbetrieb im Mai zeitweise eingeschränkt werden. Hinzu kamen rund -15 Millionen EUR an bewertungsbedingten Wechselkursverlusten.

Das Segment Handel & Services verzeichnete ein saisonal bedingt schwächeres drittes Quartal, blieb aber kumuliert in den ersten neun Monaten bei EBITDA und operativem Ergebnis noch deutlich über Vorjahr. Im Segment Holding & Projekte lag ein Schwerpunkt im dritten Quartal auf dem weiteren Ausbau des Kernchemiegeschäfts auf dem US-amerikanischen Markt. Dabei prüft die PCC SE den möglichen Bau einer eigenen Chloralkalianlage in den USA. Unter anderem wurden im dritten Quartal das Process-Design-Package (PDP) beauftragt sowie Liefer- und Abnahmeverträge verhandelt.

Tilgung endfälliger Anleihe

Zum 1. Oktober 2024 tilgte die PCC SE die im Juli 2019 emittierte 4,00%-Anleihe ISIN DE000A2TSEM3 endfällig. Das Rückzahlungsvolumen betrug 30,0 Millionen EUR.

Die genannten Konzernkennzahlen sind ungeprüft. Dieser Quartalsbericht ist online unter https:// www.pcc-finanzinformationen.eu verfügbar.

Kurzportrait der PCC SE

Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit rund 3.300 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien, Silizium und Silizium-Derivaten sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Die PCC BakkiSilicon hf. betreibt in Island eine der weltweit modernsten und klimafreundlichsten Siliziummetall-Produktionsanlagen. Gegründet wurde PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die PCC-Gruppe mit einem Konzernumsatz von 994 Millionen EUR ein Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 112 Millionen EUR. Das Investitionsvolumen belief sich 2023 auf 142 Millionen EUR. Weitere Informationen über PCC finden Sie unter https://www.pcc.eu.

Aussender: PCC SE Adresse: Moerser Straße 149, 47198 Duisburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Susanne Biskamp, PCC Head of Marketing & PR Tel.: +49 2066 2019-35 E-Mail: susanne.biskamp@pcc.eu Website: www.pcc.eu

ISIN(s): DE000A383S03 (Anleihe), DE000A383SZ9 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

