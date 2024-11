Der DAX hat sich am Freitag von seinem anfänglich deutlicheren Minus bis zum Handelsschluss erholen können. Letztendlich stand ein Minus von 0,3 Prozent auf 19.210,81 Zählern zu Buche. Zum Start in die neue Woche dürfte der deutsche Leitindex wieder etwas zulegen können. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,3 Prozent höher auf 19.274 Punkte.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart recht ruhig. Bei Rheinmetall und Vivendi findet jeweils der Capital Markets Day statt. Ansonysten fällt der Blick ...

