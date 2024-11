Der DAX präsentiert sich weiterhin sehr volatil. Nach mehreren Aufs und Abs endete die Woche unter dem Strich fast bei plus minus null. Das größte deutsche Börsenbarometer schloss -0,02% tiefer mit knapp 19,211 Punkten. Ganz oben auf dem Kaufzettel standen die Papiere von Siemens Energy und Continental, deutlich nach unten ging es für die Bayer-Aktie. Geht der Zickzack-Kurs in der neuen Woche weiter? Zum Wochenstart zog der Markt zunächst etwas an, ...

