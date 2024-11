Eine einzigartige Gelegenheit: Die Aktie von Revival Gold hat enormes Potenzial

Anzeige / Werbung

Das Unternehmen positioniert sich als aufstrebender Akteur in der Goldindustrie, der durch seine Projekte in risikoarmen Jurisdiktionen und seine starke Kapitalstruktur überzeugt.

Liebe Leserinnen und Leser,

mit Revival Gold möchten wir Ihnen heute ist ein aufstrebendes Unternehmen in der Goldindustrie vorstellen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Entwicklung von Goldprojekten in den westlichen Vereinigten Staaten. Mit einem erfahrenen Team bestehend aus Experten aus namhaften Unternehmen der Branche, ist Revival Gold gut positioniert, um in den kommenden Jahren bedeutende Fortschritte zu erzielen.

Mit der bevorstehenden vorökonomischen Studie und dem Potenzial zur Goldproduktion in den nächsten Jahren, scheint Revival Gold gut positioniert zu sein, um in der sich schnell entwickelnden Goldindustrie Fuß zu fassen.

In den letzten Jahren hat die weltweite Goldproduktion das Tempo der Neuentdeckungen deutlich übertroffen. Diese Diskrepanz bietet Unternehmen wie Revival Gold eine große Chance, da die Nachfrage nach neuen Projekten steigt. Revival Gold hat sich mit seinen Projekten Beartrack-Arnett und Mercur in einer hervorragenden Ausgangsposition für zukünftige Goldproduktionen und Entdeckungen platziert.

Jochen Staiger von Rohstoff TV stellt Ihnen das Unternehmen im nachfolgenden Video vor.

Überblick über die Projekte

Revival Gold besitzt zwei Hauptprojekte: Beartrack-Arnett in Idaho und das Mercur-Projekt in Utah. Beide Projekte bieten beträchtliches Potenzial für zukünftige Goldproduktionen, unterstützt durch solide Infrastruktur und ein erfahrenes Team. Die Projekte sind strategisch günstig gelegen und bieten zahlreiche Synergien durch ihre geografische Nähe.

Das Beartrack-Arnett Projekt

Das Beartrack-Arnett-Projekt erstreckt sich über 6.300 Hektar in Idaho und ist bekannt für seine bestehende Infrastruktur, einschließlich Straßen, Stromversorgung und Werkstätten. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Projekts zeigt vielversprechende Ergebnisse mit geringen Produktionskosten und einem hohen internen Zinsfuß. Das Projekt zielt darauf ab, über acht Jahre hinweg jährlich 65.300 Unzen Gold zu produzieren.

Beartrack-Arnett ist die größte in der Vergangenheit produzierte Goldmine in Idaho. Am 11. Juli 2023 veröffentlichte das Unternehmen ein Update der Mineralressource und die Ergebnisse einer Vor-Machbarkeitsstudie (" PFS ") für den Open-Pit-Haufen-Auslaugungsstart.

Höhepunkte des Mineralressourcen-Updates:

Eine gemessene und angezeigte Mineralressource von 86,2 Millionen Tonnen bei 0,87 g / t Gold mit 2,42 Millionen Unzen Gold ; und

Eine abgeleitete Mineralressource von 50,7 Millionen Tonnen bei 1,34 g / t Gold mit 2,19 Millionen Unzen Gold.

Beartrack-Arnett beherbergt eine Goldmineralisierung über einen bekannten Trend von +5 km innerhalb von +10 km günstiger Struktur. Die Mineralisierung ist entlang des Streiks im Norden und Süden und in der Tiefe von Beartrack offen. Die Mineralisierung in Arnett ist in alle Richtungen offen.

Das Beartrack-Arnett-Projekt ist ein fortgeschrittenes Explorations- und Entwicklungsprojekt mit einer soliden Ressourcengrundlage. Die bisher durchgeführten Machbarkeitsstudien zeigen, dass das Projekt bei aktuellen Goldpreisen wirtschaftlich tragfähig ist.

Geplante Produktionskapazität: 65.300 Unzen Gold pro Jahr

Prognostizierte Betriebskosten: 1.235$ pro Unze

Laufende Erweiterungsbohrungen zur Ressourcenerweiterung

Explorationserfolge auf Beartrack-Arnett

Das Explorationsteam von Revival Gold hat sein Sommerfeldprogramm auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho abgeschlossen. Die Ergebnisse der diesjährigen magnetischen Bodenuntersuchungen, Kartierungen und Oberflächenprobennahmen im Zielgebiet Ridge haben die Zielstreichlänge um etwa einen halben Kilometer nordöstlich des Bohrlochs AC23-109D erweitert. Diese Struktur verläuft parallel zur primären Wirtscherschzone bei Beartrack-Arnett und zeigt dieselbe geochemische Goldarsen-Signatur.

Nach Abschluss des Sommerexplorationsprogramms hat Revival Gold die Zusammenstellung von Daten, die Felderkundung und die selektiven geochemischen Probennahmen bei Mercur aufgenommen. Der Fokus liegt auf dem stratigraphischen Abschnitt bei Mercur, um das Potenzial für bekannte mineralisierte Schichten und andere bisher unerforschte Einheiten zu bewerten.

Das Mercur Projekt

Das Mercur-Projekt ist ein weiteres vielversprechendes Vorhaben von Revival Gold. Mit einer Fläche von 6.255 Hektar und einer Lage nur 57 km südwestlich von Salt Lake City, Utah, bietet es eine hervorragende Infrastruktur. Das Projekt befindet sich auf privatem Land, was den Genehmigungsprozess stark vereinfacht. Die historische Produktion von Barrick in diesem Gebiet beläuft sich auf 2,6 Millionen Unzen Gold.

Historisch gesehen wurden 2,6 Millionen Unzen Gold aus dem Mercur District hergestellt, darunter ungefähr 1,5 Millionen Unzen Gold, das von Getty Oil Company und später von Barrick im Zeitraum 1983 bis 1998 aus Mercur hergestellt wurde. Barrick schloss die Mine wegen niedriger Goldpreise und schloss die Rückgewinnung des Mercur-Standorts im Wesentlichen ab.

Das Mercur-Projekt beherbergt einen Haufen ausgelaugten abgeleiteten Mineralressourcen von 89,6 Millionen Tonnen bei 0,57 g / t Gold mit 1,64 Millionen Unzen Gold. Revival Gold treibt derzeit die geologische Modellierung und metallurgische Tests voran, um eine mögliche zukünftige vorläufige wirtschaftliche Bewertung für einen Tagebau-Haufen-Auslaugungsbetrieb bei Mercur zu unterstützen.

Explorationspotenzial und Synergien

Revival Gold hat das Potenzial, durch strategische Exploration und die Nutzung von Synergien zwischen seinen Projekten erheblichen Mehrwert zu schaffen. Die geografische Nähe der Projekte Beartrack-Arnett und Mercur ermöglicht es, Ressourcen effizient zu teilen und betriebliche Synergien zu nutzen.

In beiden Projekten gibt es noch erhebliches Explorationspotenzial. Besonders das Beartrack-Arnett-Projekt zeigt in der Tiefe und entlang des Streichs vielversprechende Explorationsziele. Die laufenden Bohrprogramme zielen darauf ab, die vorhandenen Ressourcen zu erweitern und neue hochgradige Vorkommen zu entdecken.

Synergien durch gemeinsame Infrastruktur

Gemeinsame Nutzung von Straßen und Versorgungsleitungen

Effiziente Einsatzplanung für Personal und Maschinen

Zentralisierte Verwaltung und Logistik

Diese Synergien tragen dazu bei, die Betriebskosten zu senken und die Rentabilität der Projekte zu erhöhen.

Das Mercur-Projekt bietet ebenfalls ein hohes Maß an technischer Attraktivität, insbesondere durch die vorhandene Infrastruktur und die historischen Produktionsdaten.

Historische Produktion: 2,6 Millionen Unzen Gold

Geplante Wiederaufnahme der Produktion innerhalb der nächsten Jahre

Einfacher Genehmigungsprozess durch Privatlandstatus

Zukunftsperspektiven und Produktionsziele

Revival Gold hat klare Zukunftsperspektiven und Produktionsziele, die auf einer soliden Grundlage von Ressourcen und technischer Machbarkeit basieren.

Das Unternehmen plant, die Produktion schrittweise zu steigern, beginnend mit der Haufenlaugung in Mercur und anschließend in Beartrack-Arnett. Diese phasenweise Entwicklung ermöglicht eine flexible Anpassung an Marktbedingungen und technologische Fortschritte.

Konkurrenzvorteile

Niedrige Produktionskosten im Vergleich zu Mitbewerbern

Erfahrenes Managementteam mit erfolgreicher Erfolgsbilanz

Starke Aktionärsbasis, die langfristiges Wachstum unterstützt

In einem Umfeld, in dem die Nachfrage nach neuen Goldprojekten steigt, hebt sich Revival Gold durch seine strategische Lage und seine explorativen Erfolge deutlich von der Konkurrenz ab. Die Fähigkeit, Synergien zwischen verschiedenen Projekten zu nutzen, verleiht dem Unternehmen einen weiteren Vorteil.

Revival Gold steht an der Schwelle zu einer bedeutenden Entwicklung in der Goldindustrie. Mit soliden Projekten, einer strategischen Lage und einem erfahrenen Team ist das Unternehmen gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren als bedeutender Goldproduzent hervorzutreten.

Die Kombination aus niedrigen Produktionskosten, einer starken Ressourcengrundlage und einer günstigen Marktpositionierung macht Revival Gold zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit für Anleger, die in den Goldsektor investieren möchten.

Revival Gold bietet eine einzigartige Gelegenheit, von den positiven Trends in der Goldindustrie zu profitieren

Die bevorstehenden Entwicklungen könnten nicht nur den Unternehmenswert steigern, sondern auch die Marktstellung von Revival Gold nachhaltig stärken.

Revival Gold hat mit seinen Projekten und Fortschritten gezeigt, dass es ein Unternehmen ist, das man im Auge behalten sollte. Die technischen Fortschritte und Explorationserfolge unterstreichen das Potenzial, das in den Projekten steckt. Für Investoren und Rohstoffinteressierte bietet Revival Gold spannende Perspektiven und Chancen.

Revival Gold ist ein weit fortgeschrittener Rohstoffexplorer der absoluten Extraklasse, bei dem einfach alles stimmt.

Der Großteil der Aktien wird von größeren Investoren und dem Management gehalten. Sonst kennt die Aktie noch kaum jemand. Aber das wird sich bald ändern.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Siehttps://revival-gold.com/, um mehr über das Unternehmen und zu erfahren

