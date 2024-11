Trump-Euphorie verfliegt. Marktausblick Börse zu Bitcoin, Gold, DAX, SMCI, Tesla, Nvidia, NIO & Co.

Anzeige / Werbung

Weiterhin stark ist der Bitcoin, der sich erneut über 91.000 US-Dollar aufschwingt und damit seine jüngsten Rekorde auf Abstand hält. Dies könnte auch im Goldpreis geschehen, da sich die Konsolidierung der letzten Woche nun dem Ende zu nähern scheint.

Nach dem Blick auf die Volatilität und heute auch den Bundfuture, der als Indikator für Umschichtungen in Anleihen gilt, kamen wir auf viele Einzelwerte der Wall Street zu sprechen.

Bei den Tops und Flops an der Wall Street war diesmal keine Nvidia dabei. Der wertvollste Konzern der Wall Street steckt ebenfalls in einer Konsolidierung, könnte diese aber mit starken Quartalszahlen am Mittwoch bereits wieder abschließen. Genau dies erwartet der Markt. Hohe Erwartungen gab es auch bei Super Micro Computer, doch die Aktien scheinen im Abwärtstrend gefangen zu sein. An welchen Marken bietet sich dennoch ein spekulativer Kauf an?

Im Technologiebereich kam ebenfalls Meta unter Druck. Nach einer Strafe durch die EU-Kommission von rund 800 Millionen Euro muss der Konzern zudem einige Änderungen vornehmen und hat jüngst die werbefreien Modellen im Preis gesenkt. Wie stark wirkt sich dies auf die kommenden Erträge aus?

Sehr gut gehalten hat sich die Tesla-Aktie und hierbei die 300-US-Dollar-Marke weiter im Blick. Zum Wochenstart kann eine weitere Äußerung von Donald Trump der Aktie helfen, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Diesmal geht es um das autonome Fahren, bei dem Thema hatte Elon Musk bereits seine Robotaxi-Flotte in Szene gesetzt. Zudem melden in dieser Woche mit NIO weitere Hersteller aus der Elektrobranche Quartalszahlen und könnten für Bewegung sorgen.

Einer der großen Verlierer im Dow Jones war Amgen. Ein Medikament zum Abnehmen erfüllte nicht die Erwartungen und sendete damit an die Aktie ein Verkaufssignal aus. Wohingegen die Walt Disney Company mit starken Geschäftszahlen und einem weiter profitablen Streaming-Geschäft überraschte. Der Wert notiert nun wieder über der 100-US-Dollar-Marke und war der Gewinner im Dow Jones aus der Vorwoche.

