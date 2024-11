Die Thyssenkrupp-Aktie zeigt sich am Dienstag nach einem guten Start in die Woche enorm volatil. Diese Nachrichten beschäftigen Aktionäre jetzt und so sind die Aussichten für die Papiere. Milliardenverlust durch Abschreibung Die Aktie von Thyssenkrupp befindet sich am Dienstag deutlich unter Druck. Nach Nachrichten über einen potenziellen Börsengang der Marinesparte am Montag hatten die Papiere kurzzeitig gewinnen können. Am Dienstag sorgten dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...