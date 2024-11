EQS-Ad-hoc: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 IBU-tec senkt Prognose 2024 aufgrund der schwachen Konjunktur im Chemiebereich Konzerntochter BNT Chemicals mit EBITDA von rd. -2,0 Mio. Euro deutlich unter Plan

Umsatz im Konzern mit 50,0 - 52,0 Mio. Euro leicht über Vorjahr / EBITDA mit 0,7 - 1,0 Mio. Euro deutlich unter Vorjahr

Restrukturierungen bei BNT initiiert / Turnaround mit positivem Ergebnis 2025 geplant

Wachstumspfad im Geschäftsfeld Batteriematerialien weiter voll intakt Weimar, 19. November 2024 - Die anhaltend schwache Konjunktur im Chemiebereich und eine somit deutlich unter Plan verlaufende Geschäftsentwicklung bei der Konzerntochter BNT Chemicals GmbH ("BNT") zwingen die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) auch im Konzern zur Senkung ihrer Jahresprognose 2024 für Umsatz und Ergebnis. Vor allem beim Ergebnis wird BNT die Planungen im Gesamtjahr 2024 deutlich verfehlen und ein EBITDA von rd. -2,0 Mio. Euro erzielen. Das EBITDA von BNT fällt somit rd. 3,0 Mio. Euro schlechter aus als geplant. Das EBITDA im IBU-tec-Konzern wird nunmehr entsprechend im Gesamtjahr 2024 bei 0,7 - 1,0 Mio. Euro und damit ganz deutlich unter dem Vorjahreswert von 3,0 Mio. Euro erwartet (ursprüngliche Prognose: EBITDA-Steigerung um 40 - 45 %). Der Umsatz im Konzern wird im Gesamtjahr 2024 mit 50,0 - 52,0 Mio. Euro nunmehr voraussichtlich nur leicht über dem Vorjahreswert von 48,3 Mio. Euro liegen (Prognose: Umsatzsteigerung von rd. 25 %). Für das Gesamtjahr 2024 erwartet IBU-tec einen positiven operativen Cashflow. Die Eigenkapitalquote wird zum Jahresende voraussichtlich in einer Spanne von 67 - 69 % liegen. Der Vorstand hat vor dem Hintergrund der anhaltend negativen Entwicklung bei BNT eine strategische Restrukturierung von BNT eingeleitet, bei der das Produktportfolio, die Wertschöpfungskette, die Kostenstruktur und die Stellung von BNT im Konzern einer umfassenden Prüfung unterzogen werden. Im Bereich Glascoating wird BNT beispielsweise bis auf Weiteres keine eigene Produktion auf Basis zinnorganischer Materialien mehr durchführen. Damit wird dem fortwährenden Preisdruck bei Glascoating-Produkten und der unbefriedigenden Preissituation bei den notwendigen zinnorganischen Rohstoffen Rechnung getragen. Neue zinnorganikfreie Produkte im Glascoating sind in der Markteinführung und werden von ersten internationalen Kunden bereits nachgefragt. Ebenfalls bereits initiiert wurden bei BNT signifikante Einsparungen bei den Personal- und Sachkosten, die ab dem 2. Quartal 2025 zu deutlich positiven Ergebniseffekten führen werden. Auf Basis der schon vorgenommenen Maßnahmen erwartet IBU-tec bei BNT im kommenden Jahr einen Umsatz unter dem Niveau von 2024, dafür jedoch wieder einen deutlich positiven Beitrag von BNT zum Konzernergebnis. Weiterhin intakt ist der Wachstumspfad von IBU-tec im Bereich Batteriematerialien. Die jüngst vermeldeten Entwicklungs- und Produktionsaufträge von einem globalen Automobilkonzern mit einem Volumen im mittleren einstelligen Mio.-Euro-Bereich untermauern dies. Entsprechend hat IBU-tec im Geschäftsjahr 2024 in diesem Bereich rd. 1,0 Mio. Euro mehr als ursprünglich geplant aufwandswirksam investiert. Die positive Entwicklung im Batteriebereich hat sich in den vergangenen Monaten fortgesetzt und dauert an. Aufgrund des sich aktuell deutlich ändernden Umsatzanteils der einzelnen Geschäftsfelder überarbeitet der Vorstand von IBU-tec derzeit seine Planungen für das Jahr 2025 und darüber hinaus. Der Vorstand geht davon aus, dass die unbefriedigende Gesamtentwicklung in den Geschäftsjahren 2023 und 2024 bereits ab dem kommenden Jahr überwunden sein wird. ERLÄUTERUNGSTEIL Jörg Leinenbach, CEO von IBU-tec: "Die geplanten Steigerungen bei Umsatz und Ergebnis werden wir im IBU-tec-Konzern 2024 nicht umsetzen können, weil Belastungen durch die negative Geschäftsentwicklung bei BNT Chemicals anhalten und zu groß sind. Wir haben deshalb ein Restrukturierungsprogramm aufgesetzt, damit BNT künftig auch bei einer schwachen Chemiekonjunktur und in einem herausfordernden Wettbewerbsumfeld wieder profitabel agieren kann. Mit der neuen Geschäftsführung von BNT arbeiten wir dabei sehr gut und vertrauensvoll zusammen. Es ist bereits erkennbar, dass sich die erwarteten positiven Effekte der Maßnahmen einstellen, so dass die Delle von BNT zumindest beim Ergebnis schon 2025 überwunden sein wird." Ulrich Weitz, CPO von IBU-tec: "Glücklicherweise wird unser Batteriebereich in keiner Weise von den negativen Effekten bei BNT betroffen. Im Gegenteil, wir sehen bei Batteriematerialien eine positive Entwicklung und gehen davon aus, dass das intensive Interesse an unseren Produkten von Herstellern von Batteriezellen, Energiespeicher-Produzenten und Automobilkonzernen sich in naher Zukunft in weiteren größeren Aufträgen und Kooperationen manifestieren wird." Der Vorstand von IBU-tec wird auf dem Deutschen Eigenkapitalforum am 26. November 2024 das Unternehmen präsentieren. Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.

Axel Mühlhaus

Eschersheimer Landstraße 42-44

60322 Frankfurt

t +49 69 905505-52

IBU-tec@edicto.de



