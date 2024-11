Das sind gute Nachrichten für die beiden Energieriesen Shell und vor allem Equinor, die stark in der Gasförderung engagiert sind: Der Erdgaspreis in Europa hat am Dienstag weiter zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat kostete an der Börse in Amsterdam 47,05 Euro je Megawattstunde (MWh) und stieg damit den vierten Tag in Folge.Somit summiert sich der Preisanstieg der vergangenen Tage auf 7,8 Prozent. Der Erdgaspreis bewegt sich aktuell in der Nähe des Jahreshochs. ...

