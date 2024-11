Die wichtigste Chemie-Aktie in Deutschland ist BASF. Bisher enttäuschte jedoch die Kursentwicklung, am Dienstag verliert das Papier -1,6% und steht aktuell bei 42,30 €. Was ist zu erwarten? Potenzial vorhanden Die entscheidende Frage für Anleger ist, ob die Aktie Potenzial besitzt. Meiner Meinung nach ist dies mit einem klaren Ja zu beantworten. Das sehen auch die Analysten so, deren mittlerer Zielkurs liegt bei 51,10 €.Was sind die wichtigsten Aspekte ...

