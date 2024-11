EQS-News: EasyMotion Tec AG / Schlagwort(e): Anleihe

EasyMotion Tec AG: Prospekt für 8,5%-Unternehmensanleihe 2024/2029 gebilligt Anleihezeichnung möglich über "Direct Place" der Deutschen Börse vom 22. November 2024 bis 9. Dezember 2024

Öffentliches Angebot ab 22. November 2024 bis 19. November 2025

Handelsaufnahme vsl. am 13. Dezember 2024 Vaduz, 20. November 2024 - Die EasyMotion Tec AG ("EasyMotion") teilt mit, dass die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein FMA den Wertpapierprospekt für die 8,5%-Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN DE000A3L3V28) gebilligt hat. Das öffentliche Angebot für die Zeichnung der Anleihe beginnt am 22. November 2024 (9:00 Uhr, MEZ) und endet am 19. November 2025 (14:00 Uhr, MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Angebots. Die Stückelung der Anleihe liegt bei 1.000 Euro. Über die Zeichnungsfunktionalität "Direct Place" der Deutschen Börse kann die EasyMotion Tec-Anleihe voraussichtlich vom 22. November 2024 (9:00 Uhr, MEZ) bis 9. Dezember 2024 (14:00 Uhr, MEZ) erfolgen. Nach Ende der Zeichnungsmöglichkeit über "Direct Place" ist die Zeichnung der Anleihe weiterhin bei EasyMotion möglich. Die hierfür erforderlichen Zeichnungsscheine sind unter folgendem Link erhältlich: https://www.easymotion.ag/investor-relations Daneben läuft auch eine Privatplatzierung in Deutschland und ausgewählten weiteren Staaten. Die Unternehmensanleihe von EasyMotion wird voraussichtlich am 13. Dezember 2024 zum Handel in den Freiverkehr (Quotation Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Das angebotene Volumen der Anleihe liegt bei bis zu 24 Mio. EUR. Die Nettoemissionserlöse aus der Anleiheemission sollen unter anderem für das internationale Wachstum sowie die Forschung und Entwicklung neuer Produkte verwendet werden. Die EasyMotion Tec AG ist ein Health-Solutions Konzern und stellt innovative Fitnessgeräte und Gesundheitslösungen her. Die Gruppe besteht aus der EasyMotion und ihren Tochter- und Enkelgesellschaften, und vertreibt ihre Produkte unter den Marken "milon", "EasyMotionSkin" und "five". Die Emission der Anleihe wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG begleitet. Der Wertpapierprospekt steht im Investor Relations-Bereich der Unternehmenswebseite ( https://www.easymotion.ag/investor-relations ) zum Download zur Verfügung. DISCLAIMER Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Das öffentliche Angebot der Neuen Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der FMA Liechtenstein gebilligten Wertpapierprospekts vom 19. November 2024. Diese Pressemitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Diese Pressemitteilung richtet sich außerhalb Deutschlands nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50 easymotiontec@edicto.de





