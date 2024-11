NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci vor einem Kapitalmarkttag zum Bereich Energiedienstleistungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Analyst Graham Hunt äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Gedanken bezüglich der Veranstaltung, in der er eine Gelegenheit sieht, um den Fokus auf einen Bereich jenseits der französischen Autobahnen zu werfen. Schließlich sei Vinci bei Energiedienstleistungen unter den weltweit führenden Anbietern. Die Sparte sei eine Wette auf die Energiewende und die Digitalisierung./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2024 / 19:40 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2024 / 19:40 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000125486