FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch im Plus behauptet. Die Stabilisierung nach seinem Rücksetzer am Vortag wirkt allerdings fragil. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,39 Prozent höher auf 19.133,87 Punkten. Der MDax stieg um 0,52 Prozent auf 26.235,07 Zähler. Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 legte um 0,5 Prozent zu.

Mit 18.812 Punkten war der Dax tags zuvor angesichts hoher geopolitischer Risiken zwischenzeitlich auf das tiefste Niveau seit Mitte September gesunken. Mit der Erholung der US-Technologiewerte hatten sich anschließend aber auch die Dax-Verluste deutlich verringert. Der europäische Technologiesektor präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich und lag in der Stoxx-600-Branchenübersicht vorne.

Die Indizes hätten sich am Vortag im späten Handel von ihren Tagestiefs erholt, der Rücksetzer sei aber wohl nicht von strategischen Investoren genutzt worden, die längerfristig ausgerichtete Positionen aufbauen, schrieben die Experten von Index Radar. "Vielmehr dürften kurzfristig orientierte Akteure eingestiegen sein, die gezielt auf eine Gegenbewegung setzen und bei einer ausbleibenden Erholung schnell wieder verkaufen."

Mit Spannung erwartet wird am Mittwoch nach US-Börsenschluss der Quartalsbericht von Nvidia, des knapp vor Apple teuersten Unternehmens der Welt. Unternehmens- und Konjunkturnachrichten sind ansonsten eher Mangelware.

Rheinmetall gaben nach ihrem Rekord vom Vortag um 2 Prozent nach und unterschritten wieder die 600-Euro-Marke. Hauck Aufhäuser Investment Banking hob derweil das Kursziel für den Rüstungswert von 680 auf 750 Euro an. Dies ist das höchste Kursziel am Markt. Die Düsseldorfer seien für den europäischen Rüstungsbedarf optimal positioniert, hieß es.

JPMorgan nahm die Aktien von Heidelberg Materials in ihre Favoritenauswahl "Analyst Focus List" auf. Analystin Elodie Rall ist für das kommende Jahr optimistisch für Baustoffkonzerne. Ihr Top-Favorit ist Heidelberg Materials. Die Papiere legten am Mittwoch um 1,1 Prozent zu und notieren nicht weit weg von ihrem Rekordhoch.

Auch den Aktien von SAP fehlte mit plus 1,4 Prozent nicht viel bis zum Höchststand. Für positive Impulse sorgten wohl auch starke Geschäftszahlen des britischen Software-Unternehmens Sage, dessen Aktien deutlich nach oben sprangen.

Porsche AG lagen im Dax hinten mit minus 3 Prozent und markierten ein Rekordtief. Etwas erholen konnten sich die Titel des Chemikalienhändlers Brenntag, die mit plus 2,3 Prozent an der Dax-Spitze lagen. Sowohl Porsche AG als auch Brenntag zählen mit Abschlägen von mehr als einem Viertel im Jahr 2024 zu den schwächsten Werten im Dax.

Der Euro kostete zuletzt 1,0561 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0578 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel der Rentenindex Rex um 0,27 Prozent auf 125,88 Punkte. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,24 Prozent am Vortag auf 2,29 Prozent. Der Bund-Future verlor 0,26 Prozent auf 131,84 Punkte./ajx/jha/

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---



US0378331005, DE0006047004, US67066G1040, DE0007030009, DE0007164600, DE0008469008, DE0008467416, DE0008469107, EU0009652759, EU0009658145, EU0009658921, DE0009652644, DE000A1DAHH0, GB00B8C3BL03, DE000PAG9113