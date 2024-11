Der DAX hat sich am Mittwoch über der Marke von 19.000 Punkten behaupten können. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 19.004,78 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Donnerstag wird der deutsche Leitindex wieder etwas höher erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,4 Prozent im Plus bei 19.076 Zähler.Auf der Terminseite ist es heute recht ruhig. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat am Morgen seine Guidance erhöht. Und CTS Eventim legt am Vormittag seine Quartalszahlen ...

